"Не український журналіст": Верховний суд підтримав Порошенка у справі проти Шарія

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія.

Джерело: пресслужба партії "ЄС", постанова у Реєстрі судових рішень

Деталі: Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він – "не український журналіст" і "працює на Росію".

Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду.

ВС у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

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