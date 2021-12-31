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"Не український журналіст": Верховний суд підтримав Порошенка у справі проти Шарія

П'ятниця, 31 грудня 2021, 18:29
шарій, фото з фейсбук

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія.

Джерело: пресслужба партії "ЄС", постанова у Реєстрі судових рішень

Деталі: Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він – "не український журналіст" і "працює на Росію".

Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду.

ВС у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Передісторія:

  • 13 травня 2020 року Печерський суд Києва задовольнив позов Анатолія Шарія до колишнього президента Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації.
  • 10 січня 2019 року Порошенко, будучи президентом, мав робочу поїздку до Рівненської області. Коли його запитали, "Чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?", Порошенко відповів: "Аж ніяк. Бо Шарій – не український журналіст… Тому що він працює на Росію. І Вам не раджу це питати".
  • Суд дійшов висновку, що Порошенко стверджував факт, а не давав оціночні судження, тоді як Шарій працював в ОБОЗ.ua, мав акредитацію до Верховної Ради як кореспондент "From-UA" і "Обозреватель", а тепер має сайт Sharij.net і Youtube-канал.
  • Печерський суд не побачив доказів, що Шарій працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Він визнав недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Шарія, заяву Порошенка про "неукраїнського журналіста" і його роботу "на Росію".
  • Пізніше Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва.

Українська правда
Теми: ПорошенкоШарійВерховний суд


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