"Не украинский журналист": Верховный суд поддержал Порошенко по делу против Шария

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде по делу по иску подозреваемого в госизмене блоггера Анатолия Шария.

Источник: пресс-служба партии "ЕС", постановление в Реестре судебных решений

Детали: Шарий потребовал от Петра Порошенко опровержения заявления, что он – "не украинский журналист" и "работает на Россию".

Верховный суд подтвердил позицию Киевского апелляционного суда.

ВС в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

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