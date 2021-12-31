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"Не украинский журналист": Верховный суд поддержал Порошенко по делу против Шария

Пятница, 31 декабря 2021, 17:29
Не украинский журналист: Верховный суд поддержал Порошенко по делу против Шария
шарий, фото с фейсбук

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде по делу по иску подозреваемого в госизмене блоггера Анатолия Шария.

Источник: пресс-служба партии "ЕС", постановление в Реестре судебных решений

Детали: Шарий потребовал от Петра Порошенко опровержения заявления, что он – "не украинский журналист" и "работает на Россию".

Верховный суд подтвердил позицию Киевского апелляционного суда.

ВС в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

Предыстория:

  • 13 мая 2020 года Печерский суд Киева удовлетворил иск Анатолия Шария к бывшему президенту Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.
  • 10 января 2019 года Порошенко, будучи президентом, имел рабочую поездку в Ровенскую область. Когда его спросили, "почему в Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблоггер Шарий?", Порошенко ответил: "Отнюдь. Потому что Шарий - не украинский журналист... Потому что он работает на Россию. И Вам не советую это спрашивать".
  • Суд пришел к выводу, что Порошенко утверждал факт, а не давал оценочные суждения, тогда как Шарий работал в ОБОЗ.ua, имел аккредитацию в Верховную Раду как корреспондент "From-UA" и "Обозреватель", а теперь имеет сайт Sharij.net и Youtube-канал.
  • Печерский суд не увидел доказательств того, что Шарий работает в интересах России или является российским журналистом. Он признал недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Шария заявление Порошенко о "неукраинском журналисте" и его работе "на Россию".
  • Позже Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоШарийВерховный суд
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