У Білорусі заявили про ризик втрати державності через санкції
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у разі продовження санкційного тиску країна може втратити державність.
Джерело: Макей в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" 3 грудня, опублікованому на сайті МЗС Білорусі
Пряма мова: "Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося. А Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи".
"На жаль, так склалося, що сьогодні наші європейські партнери, і про це всім колегам я говорив, слухають, вбирають односторонню інформацію з цих так званих надійних джерел і роблять відповідні кроки, спрямовані фактично на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі".
Деталі: Макей також заявив, що не може зрозуміти логіку "утікачів, опонентів влади, коли вони закликають до посилення тиску на країну, на народ, до посилення санкційного тиску і при цьому чекають, коли країна впаде, опиниться в руїнах і задоволено потирають руки, коли приймається черговий пакет санкцій".
Передісторія:
- 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти людей та організацій із Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка.
- ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на попередні санкції, введені проти Мінська.
- МЗС Білорусі у відповідь закликало "європейських політиків схаменутися".
- Прем'єрміністр Білорусі Роман Головченко заявив, що влада Білорусі вже підготувала пакет обмежувальних економічних заходів щодо Заходу у відповідь на його санкції.