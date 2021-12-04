У Білорусі заявили про ризик втрати державності через санкції

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у разі продовження санкційного тиску країна може втратити державність.

Джерело: Макей в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" 3 грудня, опублікованому на сайті МЗС Білорусі

Пряма мова: "Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося. А Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи".

"На жаль, так склалося, що сьогодні наші європейські партнери, і про це всім колегам я говорив, слухають, вбирають односторонню інформацію з цих так званих надійних джерел і роблять відповідні кроки, спрямовані фактично на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі".

Деталі: Макей також заявив, що не може зрозуміти логіку "утікачів, опонентів влади, коли вони закликають до посилення тиску на країну, на народ, до посилення санкційного тиску і при цьому чекають, коли країна впаде, опиниться в руїнах і задоволено потирають руки, коли приймається черговий пакет санкцій".

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