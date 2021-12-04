Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі заявили про ризик втрати державності через санкції

Субота, 4 грудня 2021, 08:42
У Білорусі заявили про ризик втрати державності через санкції
Володимир Макей, фото БЕЛТА

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у разі продовження санкційного тиску країна може втратити державність.

Джерело: Макей в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" 3 грудня, опублікованому на сайті МЗС Білорусі

Пряма мова: "Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося. А Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи".

"На жаль, так склалося, що сьогодні наші європейські партнери, і про це всім колегам я говорив, слухають, вбирають односторонню інформацію з цих так званих надійних джерел і роблять відповідні кроки, спрямовані фактично на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі".

Деталі: Макей також заявив, що не може зрозуміти логіку "утікачів, опонентів влади, коли вони закликають до посилення тиску на країну, на народ, до посилення санкційного тиску і при цьому чекають, коли країна впаде, опиниться в руїнах і задоволено потирають руки, коли приймається черговий пакет санкцій".

Передісторія:

  • 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти людей та організацій із Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка.
  • ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на попередні санкції, введені проти Мінська.
  • МЗС Білорусі у відповідь закликало "європейських політиків схаменутися".
  • Прем'єрміністр Білорусі Роман Головченко заявив, що влада Білорусі вже підготувала пакет обмежувальних економічних заходів щодо Заходу у відповідь на його санкції.

Українська правда
Теми: Білорусьсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: