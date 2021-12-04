Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

Спілкування Джо Байдена та Володимира Путіна заплановане на вечір вівторка, при цьому у Кремлі зазначають, що президенти США та Росії "самі визначать необхідний для розмови час".

Джерело: РИА Новости з посиланням на спікера Путіна Дмітрія Пєскова

Деталі: Зазначається, що розмова відбудеться за допомогою відеодзвінка, при цьому Байден говоритиме з Путіним про Україну, також порушать інші теми, які саме – поки невідомо.

Перед цим Байден попередив, що проведе "довгу дискусію" з Путіним, та наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".

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