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Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

Субота, 4 грудня 2021, 17:53
Путін та Байден, фото AFP/Getty Images

Спілкування Джо Байдена та Володимира Путіна заплановане на вечір вівторка, при цьому у Кремлі зазначають, що президенти США та Росії "самі визначать необхідний для розмови час".

Джерело: РИА Новости з посиланням на спікера Путіна Дмітрія Пєскова

Деталі: Зазначається, що розмова відбудеться за допомогою відеодзвінка, при цьому Байден говоритиме з Путіним про Україну, також порушать інші теми, які саме – поки невідомо.

Перед цим Байден попередив, що проведе "довгу дискусію" з Путіним, та наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".

Нагадаємо:

  • 3 грудня стало відомо, що Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції.
  • 22 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нового контакту президентів США та РФ буде обговорюватися тема України.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Теми: БайденПутінУкраїнаРосіяСША


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