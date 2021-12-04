Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль
Субота, 4 грудня 2021, 17:53
Спілкування Джо Байдена та Володимира Путіна заплановане на вечір вівторка, при цьому у Кремлі зазначають, що президенти США та Росії "самі визначать необхідний для розмови час".
Джерело: РИА Новости з посиланням на спікера Путіна Дмітрія Пєскова
Деталі: Зазначається, що розмова відбудеться за допомогою відеодзвінка, при цьому Байден говоритиме з Путіним про Україну, також порушать інші теми, які саме – поки невідомо.
Перед цим Байден попередив, що проведе "довгу дискусію" з Путіним, та наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".
Нагадаємо:
- 3 грудня стало відомо, що Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції.
- 22 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нового контакту президентів США та РФ буде обговорюватися тема України.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.