Голова Пентагону: Польоти військових Китаю біля Тайваню схожі на "репетиції"

Польоти китайських військових у районі Тайваню виглядають як "репетиції" - про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Джерело: Ллойд Остін на конференції у Каліфорнії, якого цитує Reuters

Деталі: Як повідомляється, військово-навчальні польоти за визначенням є репетицією потенційних операцій.

Довідка. Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

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