Голова Пентагону: Польоти військових Китаю біля Тайваню схожі на "репетиції"
Неділя, 5 грудня 2021, 04:33
Польоти китайських військових у районі Тайваню виглядають як "репетиції" - про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін.
Джерело: Ллойд Остін на конференції у Каліфорнії, якого цитує Reuters
Деталі: Як повідомляється, військово-навчальні польоти за визначенням є репетицією потенційних операцій.
Довідка. Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.
Передісторія:
- Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова.
- Як повідомлялося, китайські військові посилили тиск на острів. За даними міністерства оборони острова, лише за перші п'ять днів жовтня Пекін направив до Зони ідентифікації ППО Тайваню 150 винищувачів, бомбардувальників з ядерними боєголовками, літаки тощо.
- Зокрема 5 жовтня 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
- Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню і заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню. Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.