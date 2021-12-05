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Голова Пентагону: Польоти військових Китаю біля Тайваню схожі на "репетиції"

Неділя, 5 грудня 2021, 03:33
Голова Пентагону: Польоти військових Китаю біля Тайваню схожі на репетиції
STR/AFP via Getty Images

Польоти китайських військових у районі Тайваню виглядають як "репетиції" - про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Джерело: Ллойд Остін на конференції у Каліфорнії, якого цитує Reuters

Деталі: Як повідомляється, військово-навчальні польоти за визначенням є репетицією потенційних операцій.

Довідка. Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

Передісторія:

  • Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова.
  • Як повідомлялося, китайські військові посилили тиск на острів. За даними міністерства оборони острова, лише за перші п'ять днів жовтня Пекін направив до Зони ідентифікації ППО Тайваню 150 винищувачів, бомбардувальників з ядерними боєголовками, літаки тощо.
  • Зокрема 5 жовтня 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
  • Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню і заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню. Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.

"Українська правда" у Threads

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