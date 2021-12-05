Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україну "треба змусити" слідувати мінським домовленостям.

Джерело: Лавров, якого цитує ТАСС

Деталі: Росія невпинно домагається того, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції та надала таким чином східним областям країни так званий "особливий статус".

Водночас Москва продовжує стверджувати, що нібито не є стороною конфлікту, і підписувала мінські угоди виключно як "посередник".

Також РФ хоче від України амністії для луганських та донецьких бойовиків.

При цьому небажання України легітимізувати окуповані Росією східні території викликає невдоволення у Кремлі. На тлі стягування російських військ до українського кордону зовнішньополітичне відомство РФ заговорило про те, що Україну потрібно примусити до виконання вигідних Росії пунктів мінських домовленостей.

Пряма мова Лаврова: "Якщо її (Україну - УП) залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде.

Її треба змушувати, саме для цього і був створений "нормандський формат", але Берлін і Париж поки що манкують своїми зобов'язаннями. Ми привертаємо їхню увагу (Німеччині та Франції – УП) до того, що це треба обов'язково зробити".

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