Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

Неділя, 5 грудня 2021, 13:39
Сергій Лавров, фото AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україну "треба змусити" слідувати мінським домовленостям.

Джерело: Лавров, якого цитує ТАСС

Деталі: Росія невпинно домагається того, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції та надала таким чином східним областям країни так званий "особливий статус".

Водночас Москва продовжує стверджувати, що нібито не є стороною конфлікту, і підписувала мінські угоди виключно як "посередник".

Також РФ хоче від України амністії для луганських та донецьких бойовиків.

При цьому небажання України легітимізувати окуповані Росією східні території викликає невдоволення у Кремлі. На тлі стягування російських військ до українського кордону зовнішньополітичне відомство РФ заговорило про те, що Україну потрібно примусити до виконання вигідних Росії пунктів мінських домовленостей.

Пряма мова Лаврова: "Якщо її (Україну - УП) залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде.

Її треба змушувати, саме для цього і був створений "нормандський формат", але Берлін і Париж поки що манкують своїми зобов'язаннями. Ми привертаємо їхню увагу (Німеччині та Франції – УП) до того, що це треба обов'язково зробити".

Нагадаємо:

  • 4 грудня ватажок однієї з фейкових республік Денис Пушилін, який має російський паспорт і є членом партії "Єдина Росія", заговорив про те, що президент України Володимир Зеленський має "почати діалог" із представниками "ДНР" та "ЛНР".
  • Між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим у Стокгольмі сталася напружена суперечка під час обговорення України.

Теми: Мінські угодиЛавровУкраїнаДонбасОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації

Новини 8 грудня: результати розмови Байдена та Путіна, підтримка Хорватії

Росія не дозволила Гаазі допитувати російського офіцера у справі MH17

Путін розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО

Зеленський не платив за приміщення для пресмарафону: воно належить куратору "Великого будівництва"

Усі новини...
Мінські угоди
Кулеба: "Мінськ" і "Нормандія" у комі, але все ще живі
Новий уряд Німеччини вказав на відповідальність Росії, а не України, за виконання Мінських угод
Віцепрем'єрка Верещук про реінтеграцію Донбасу: Потрібна м'яка сила
Останні новини
02:45
Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі
01:48
Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”
00:49
В Індії розбився гелікоптер, серед загиблих міністр оборони
23:58
"Динамо" завершує Лігу Чемпіонів поразкою в Португалії
23:37
Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій
23:13
У Швейцарії обрали президента на 2022 рік
22:44
Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну
22:10
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
21:55
Новини економіки: Коломойський та "1+1", кінець пандемії
21:42
Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації
Усі новини...