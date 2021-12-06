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На телеканалі Ахметова поширюють проросійські тези – ЦПК

Понеділок, 6 грудня 2021, 16:21
На телеканалі Ахметова поширюють проросійські тези – ЦПК
Випуск "Хард із Влащенко" з колишнім мером Харкова Михайлом Добкіним. Скриншот онлайн трансляції з YouTube каналу "Україна 24"

Аналітики громадської організації "Центр протидії корупції" провели дослідження і з'ясували, що на телеканалі "Україна 24", що належить бізнес-структурам Ріната Ахметова, поширюють тези російської пропаганди.

Джерело: стаття ЦПК опублікована на сайті Atlantic Council, що містить аналіз токшоу "Хард з Влащенко"

Дослівно: "У ході аналізу випусків улітку дослідники ЦПК підрахували, що антизахідні наративи озвучували принаймні один раз в 30 з 40 випусків токшоу.

Багато з головних тем випусків "Харду з Влащенко" влітку 2021 року ретельно повторювали поширені наративи кремлівської пропаганди. Теза про зовнішнє управління Україною звучала в 11 випусках, тоді як теза про ймовірну експлуатацію українських ресурсів Заходом озвучували в 6 випусках. Крім того, гості й ведуча шоу атакували антикорупційні органи, Національний банк України, наглядові ради державних компаній, а також озвучували тези з теорій змови про всемогутній вплив фінансиста Джорджа Сороса".

Деталі: На думку аналітиків ЦПК, редакційна політика телеканалу навмисно запрошувала спікерів та гостей, які відомі своєю скептичною позицією стосовно євроатлантичного курсу України та партнерства із західними демократіями. Зокрема, колишнього народного депутата Євгенія Мураєва та олігарха Вадима Новинського.

У ЦПК вважають, що антизахідну пропаганду в Україну озвучують на користь олігархам, яким не вигідні антикорупційні та демократичні реформи.

Передісторія: 

  • На телеканалі "Україна" останні місяці політичні шоу присвячені критиці президента Володимира Зеленського та його діяльності. Таку редакційну політику пов’язують із боротьбою Зеленського та власником телеканалу - олігархом Рінатом Ахметовим.
  • 22 листопада Ахметов відвідав день народження телеведучого Савіка Шустера, на якому також були присутні критики Зеленського - колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналіст Дмитро Гордон і відомий лікар Дмитро Комаровський.
  • Після обговорення на токшоу "Свобода слова з Савіком Шустером" можливого саботування спецоперації із затримки ваґнерівців, представники влади, включно з депутатами фракції "Слуга народу", вирішили не відвідувати телеканал.

Українська правда

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Теми: Ахметовмедіапропаганда
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