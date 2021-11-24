"Слуги народу" вирішили саботувати канали Ахметова

Президентська партія "Слуга народу" вирішила більше не брати участі в ефірах на каналах олігарха Ріната Ахметова "Україна-24" та "Україна".

Джерело: речниця "СН" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства.

Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива".

Деталі: У "Слузі народу" заявили, що "протягом останніх місяців телеканали "Україна-24" і "Україна" перетворились на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх"".

За словами Палійчук, "системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь – і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента".

У "Слузі народу" висловили упевненість, ініційований Володимиром Зеленським антиолігархічний закон "нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів".

Політична сила президента також додала, що перегляне своє рішення, "коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики".

У "СН" додали, що в той же час залишаються "абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства".

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