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"Слуги народу" вирішили саботувати канали Ахметова

Середа, 24 листопада 2021, 13:40
Слуги народу вирішили саботувати канали Ахметова
Фото з Telegram "Слуги народу"

Президентська партія "Слуга народу" вирішила більше не брати участі в ефірах на каналах олігарха Ріната Ахметова "Україна-24" та "Україна".

Джерело: речниця "СН" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства.

Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива".

Деталі: У "Слузі народу" заявили, що "протягом останніх місяців телеканали "Україна-24" і "Україна" перетворились на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх"".

За словами Палійчук, "системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь – і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента".

У "Слузі народу" висловили упевненість, ініційований Володимиром Зеленським антиолігархічний закон "нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів".  

Політична сила президента також додала, що перегляне своє рішення, "коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики".

У "СН" додали, що в той же час залишаються "абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства".

Передісторія: 

  • Раніше джерела "Української правди" повідомляли, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Рінатом Ахметовим почали псуватися після прийняття закону про олігархів, звільнення спікера ВР Дмитра Разумкова і зміни манери спілкування представників Офісу з Ахметовим і його людьми.
  • Ахметов заперечував, що манера спілкування представників Офісу президента із ним та його людьми погіршила його стосунки з командою Володимира Зеленського, а також те, що його медіа стали більше критикувати владу через це.
  • 19 листопада представники влади, включаючи президента Володимира Зеленського та главу ОП Андрія Єрмака, не прийшли на ефір "Свободи слова Савіка Шустера", на якому мали обговорювати питання "вагнерівців" після публікації документів щодо спецоперації журналісткою Яніною Соколовою.  
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що представники влади не пішли в ефір телепрограми обговорювати зрив спецоперації щодо "вагнерівців", бо то олігархічне телебачення, а запрошення туди – фейк та хайп.

Українська правда

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Теми: Слуга народутелебаченняАхметов
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