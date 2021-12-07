Черговий спалах COVID-19 може статися після Нового року – КШЕ

Аналітики Київської школи економіки прогнозують, що новий спалах захворюваності на коронавірус імовірно припаде на січень 2022 року.

Джерело: брифінг Центру економіки охорони здоров’я КШЕ у facebook

Пряма мова: "Смертність, очікувано, продовжує спадати. Порівняно з минулим тижнем (показник смертності - ред.) становить –19%. Ми в КШЕ очікуємо продовження спаду середньодобової смертності принаймні до кінця цього року.

Із наступного року ми очікуємо збільшення ризику повторного спалаху, особливо зважаючи на зовнішню загрозу європейських країн. Де ми бачимо таке "перекидання" захворюваності до країн, де не спостерігали високих показників захворювання. І зараз у цих країнах, де була стабілізація, вже починається повторний активний спалах".

Деталі: Керівник аналітичного центру Юрій Ганиченко зазначив, що четвертий тиждень поспіль в Україні триває спад усіх ключових епідеміологічних показників: кількість виявлених випадків щодоби (–15%), госпіталізацій ( –13%) і смертності (–19%).

Водночас, у КШЕ додали, що за листопад в Україні зробили понад 7 мільйонів щеплень – абсолютний рекорд з кількості вакцинованих за місяць.

За підрахунками дослідників КШЕ, в Україні повністю вакцинували 38% дорослого населення, 44% – першою дозою.

Найвищий показник вакцинації припадає на Київ: 64% дорослих мешканців отримали дві дози, 67% – одну дозу. Ще у 5 регіонах вакцинували обома дозами понад 40% дорослих мешканців.

Показники вакцинації проти Covid-19 в регіонах України Скриншот трансляції КШЕ у facebook

Наприкінці дослідники застерегли про можливу загрозу від нововиявленого штаму "Омікрон", але порадили чекати офіційних даних про його заразність і летальність.

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