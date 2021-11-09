Смертність від Covid в Україні зростатиме ще тиждень-два, після піку буде спад – КШЕ

Експерти Київської школи економіки констатують, що смертність від Covid-19 в Україні за останній тиждень зросла на 18%, передбачають зростання летальності у найближчі тижні, але не підвищують загальний прогноз у 92 тисячі жертв епідемії.

Джерело: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на онлайн-брифінгу 9 листопада

Пряма мова: "Продовжується позитивний тренд i початок стабілізації. Ми не говоримо про плато захворюваності, але є певні ознаки стабілізації ситуації… Україна зафіксувалася на стабільному рівні, перестала зростати по нових випадках хвороби і госпіталізації (...).

Смертність продовжує зростати в Україні. Зростання за останній тиждень відбулося на 18%. Ми бачили минулого тижня новий рекорд – 793 померлих, станом на сьогодні ми знову бачимо новий рекорд – у 833 померлих.

На рекорди окремих днів впливають також "довнесення" даних... Рекомендуємо дивитися на середньотижневий показник, щоб згладжувати довнесення. Зараз смертність (від Covid-19) в Україні досягла рівня у 647 осіб в середньому на добу.

Цей показник ще може продовжити зростання у найближчі один-два тижні, тому що смертність є відкладеним показником і стабілізація у смертності настає через 1-2 тижні після стабілізації по виявлених випадках і госпіталізацій".

Деталі: Ганиченко зазначив, що зараз смертність в Україні від коронавірусу – 22 особи на 100 тисяч населення, наша країна за летальністю перебуває на 2 місці серед країн Європи, але Україна ще не досягла пікових значень інших європейських країн.

Зростання смертності, за прогнозом КШЕ, буде невелике.

Експерти Київської школи економіки очікують пік захворюваності у першій половині листопада, тобто вже найближчими днями, і спад показників у другій половині листопада.

Ганиченко зазначив, що кількість виписок зростає, розрив між госпіталізаціями і виписками скоротився до 6% – і впродовж тижня кількість госпіталізацій та виписок може зрівнятися.

Він нагадав, що у КШЕ розглядали три сценарії розвитку захворюваності на Covid-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

Пряма мова: "Зараз смертність рухається вище сценаріїв Київської школи економіки, проте ми не змінюємо поки прогнози. Якщо зараз із другої половини листопада дійсно почнеться стабільний тренд на стабілізацію захворюваності і почнеться спад, відповідно, наш прогноз у 92 тисячі померлих за "чорним" сценарієм залишиться як верхня межа оцінки смертності в Україні з самого початку пандемії, з березня 2020 року".

Цьому передувало: Наприкінці жовтня у КШЕ припускали, що поточна хвиля епідемії Covid-19 в Україні може тривати довше за весняну й захопити початок 2022 року.

9 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні з’явилися ознаки стабілізації епідемічної ситуації у вигляді уповільнення темпів зростання кількості хворих на Covid та госпіталізацій. Але смертність від коронавірусу ще зростає, бо вона є похідною від кількості важких випадків.

Напередодні влада також заявила, що країна переживає пік епідемії, проте загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб, а госпіталізацій – на рівні 34,3-34,5 тисячі осіб.

В Україні до "червоної зони" епідемічної небезпеки віднесено вже 18 регіонів.

Станом на 9 листопада епідемія Covid-19 забрала життя 73 390 жителів України. Із 3 107 489 осіб, у яких виявили коронавірус із березня 2020 року, 2 537 565 осіб одужали, ще хворіють майже півмільйона людей – 496 534 людини.

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