Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ дотримуватиметься територіальної цілісності України.

Джерело: Столтенберг під час конференції про глобальний мир та безпеку в 21 столітті в Берліні, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Столтенберга: "Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора, і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет та територіальну цілісність незалежної держави Європи України".

Деталі: Він також вкотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів щодо України.

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