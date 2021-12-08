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Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну

Середа, 8 грудня 2021, 21:44
Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну
ФОТО NATO.INT

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ дотримуватиметься територіальної цілісності України.

Джерело: Столтенберг під час конференції про глобальний мир та безпеку в 21 столітті в Берліні, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Столтенберга: "Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора, і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет та територіальну цілісність незалежної держави Європи України".

Деталі: Він також вкотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів щодо України.

Нагадаємо:

  • Байден і Путін провели зустріч у форматі відеоконференції, вона тривала дві години і п’ять хвилин.
  • Байден перед відеоконференцією з Путіним обговоривситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає цю розмову позитивом.
  • Під час відеозустрічі Путін знову висунув вимогу не приймати Україну до НАТО, але Байден йому відмовив та наголосив, що інші держави повинні мати можливість вільно обирати, з ким їм асоціюватися. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОБайденПутінвійна
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