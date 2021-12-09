Щоб отримати "тисячу Зеленського" до Нового року, треба подати заявку до 29 грудня

Для отримання виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка" ще в 2021 році необхідно подати заявку в системі "Дія" до 29 грудня.



Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 9 грудня, та в Telegram

Пряма мова: "Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку в "Дії" з 19 до 29 грудня цього року".



Деталі: Прем’єр зазначив, що Мінцифри з наступного тижня запустить бета-тестування цієї послуги у "Дії".

Пізніше у Telegram Шмигаль написав, що уряд затвердив порядок надання 1000 гривень для всіх вакцинованих осіб у межах ініціативи президента. На думку влади, програма дозволить підтримати бізнес, який найбільше відчув наслідки пандемії, та заохотити людей до вакцинації.

Передісторія: