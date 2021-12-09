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Щоб отримати "тисячу Зеленського" до Нового року, треба подати заявку до 29 грудня

Четвер, 9 грудня 2021, 13:43
Денис Шмыгаль. фото КМУ

Для отримання виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка" ще в 2021 році необхідно подати заявку в системі "Дія" до 29 грудня.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 9 грудня, та в Telegram

Пряма мова: "Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку в "Дії" з 19 до 29 грудня цього року".

Деталі: Прем’єр зазначив, що Мінцифри з наступного тижня запустить бета-тестування цієї послуги у "Дії".

Пізніше у Telegram Шмигаль написав, що уряд затвердив порядок надання 1000 гривень для всіх вакцинованих осіб у межах ініціативи президента. На думку влади, програма дозволить підтримати бізнес, який найбільше відчув наслідки пандемії, та заохотити людей до вакцинації.

Передісторія: 

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 
  • Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.
  • 17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.
  • 2 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021, яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми "Е-Підтримка".

Валентина Романенко, УП
Теми: ДіяКабінет міністрів


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