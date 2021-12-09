Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден завершили телефонні перемовини, які тривали півтори години.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Єрмака: "Це вже стало традицією, що розмови президентів США та України відбуваються в дуже відвертій та дуже прямій атмосфері.

Розмова тривала практично 1,5 години.

Президенти почали з найважливішого – Байден розповів Зеленському про його саміт з президентом Росії Путіним.

Я хотів би розповісти про тези, які, я думаю, усім дуже цікаві.

Ну, по-перше, Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо у Кремлі ухвалять рішення щодо ескалації біля українських кордонів та вторгнення на територію України.

Байден сказав дуже чітко – разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій.

По-друге, Байден дуже чітко сказав, що рішення щодо вступу в НАТО – це лише рішення українського народу, це суверенна незалежна держава, і що він це питання не готовий був обговорювати. Це залежить від України та від членів НАТО.

Байден повторив Путіну, що будь-які перемовини та рішення, які стосуються України, не можуть бути без України.

Наш президент підіймав питання й "Північного потоку-2", й попереджень, які ми отримували від наших колег з США, Британії та інших, які стосувалися не лише ескалації на наших кордонах, а й внутрішньої дестабілізації".

Деталі: Єрмак додав, що телефонна розмова президентів була "дуже тепла, дуже відверта", а наприкінці Байден сказав такі слова: "Я впевнений, що у вас, пане президенте, є можливості, і я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив у країні. Тому що я маю особливе ставлення до вашої країни, я її дуже люблю, я її дуже поважаю, і я дуже вірю в її успіх".

Трохи пізніше переговори прокоментував і сам Зеленський.

Нагадаємо: Першу телефонну розмову з Зеленським Байден провів 2 квітня.

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