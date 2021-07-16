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Рада ухвалила закон про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

П'ятниця, 16 липня 2021, 15:23
Рада ухвалила закон про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

Парламент остаточно ухвалив президентський законопроєкт №5557 про основи національного спротиву.

Джерело: пресслужба "Слуги народу", сайт Верховної Ради

Деталі: Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Також Рада підтримала законопроєкт №5558, який передбачає збільшення чисельності військових на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ і отримають окреме фінансування.

Глава комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич зазначив, що в умовах російської агресії територіальна оборона потребує урахування досвіду країн-членів НАТО.

Оновлення системи нацспротиву дозволить законодавчо врегулювати питання застосування зброї військовослужбовцями сил територіальної оборони ЗСУ і членами добровольчих загонів територіальної оборони.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо.    

За законом, складовими національного спротиву є  територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву.

Відповідні норми почнуть діяти 1 січня 2022 року.

Чому це важливо: Росія з березня нарощувала військову міць біля кордонів України на сході та в окупованому Криму під приводом військових навчань. Під заклики західних країн до деескалації російська влада анонсувала відведення сил, залучених до навчань, із 23 квітня, однак українська влада бачить лише виведення 3,5 тисяч військових із Криму.

Зеленський не виключав, що РФ може тримати напругу за допомогою війська щонайменше до вересня.

Передісторія:

  • 25 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним пропонував збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців. 
  • У кінці червня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5557 про основи національного спротиву.

Українська правда

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Теми: Збройні силиВерховна Радазаконодавствовійназброя
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