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Переможець конкурсу на очільника САП: У справі Татарова я зробив би все по-іншому

Понеділок, 10 січня 2022, 09:48
Переможець конкурсу на очільника САП: У справі Татарова я зробив би все по-іншому
Олександр Клименко. ФОТО: UKRINFORM.UA

Переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко заявив, що якби він очолював САП, то справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова розслідували б по-іншому.

Джерело: Клименко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Клименка: "Якби на той момент, на момент розслідування справи, я був керівником САП, я би зробив абсолютно інші речі, вчинив би зовсім по-іншому. 

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Навіть будучи на місці не керівника САП, а виконуючого обов'язки, як Грищук (Максим Грищук виконує обов’язки очільника САП після звільнення Холодницького, також брав участь у конкурсі – УП). Я зробив би все по-іншому".

Деталі: На прохання уточнити, як саме, Клименко сказав, що у цій справі можна було "уникнути протидії" завдяки "процесуальним хитрощам".

Він додав, що Антикорупційна прокуратура за Грищука не вижимає всі свої ресурси, бо на 50 прокурорів є лише 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень. За словами Клименка, "одне провадження в рік – це не найкращий показник".

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Він також зазначив, що справа Татарова частково вплинула на його рішення податися на конкурс керівника САП.

Водночас на питання, чи дасть він нове життя справі Татарова, якщо очолить САП, Клименко сказав, що вже не може це коментувати, бо ця справа уже перебуває в провадженні іншого органу (Служби безпеки України – УП), і процесуального шляху, як її можна реанімувати, він не бачить.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураТатаров
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