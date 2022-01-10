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Победитель конкурса на главу САП: В деле Татарова я бы сделал все по-другому

Понедельник, 10 января 2022, 10:48
Александр Клименко. ФОТО: UKRINFORM.UA

Победитель конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко заявил, что, если бы он возглавлял САП, то дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова расследовали бы по-другому.

Источник: Клименко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Клименко: "Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я бы сделал совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому.

Даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как Грищук (Максим Грищук исполняет обязанности главы САП после увольнения Холодницкого, также участвовал в конкурсе – УП). Я бы сделал все по-другому".

Детали: По просьбе уточнить, как именно, Клименко сказал, что в этом деле можно было "избежать противодействия" благодаря "процессуальным уловкам".

Он добавил, что Антикоррупционная прокуратура при Грищуке не выжимает все свои ресурсы, потому что на 50 прокуроров есть только 60 направленных в суд за год уголовных производств. По словам Клименко, "одно производство в год – это не лучший показатель".

Он также отметил, что дело Татарова отчасти повлияло на его решение податься на конкурс руководителя САП.

В то же время на вопрос, даст ли он новую жизнь делу Татарова, если возглавит САП, Клименко сказал, что уже не может это комментировать, потому что это дело уже находится в производстве другого органа (Службы безопасности Украины – УП), и процессуального пути, как его можно реанимировать, он не видит.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураТатаров
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