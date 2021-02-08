НАБУ втретє просить офіс Венедіктової віддати справу Татарова
Національне антикорупційне бюро втретє намагається витребувати в Офіса генпрокурора справу підозрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.
Джерело: пресслужба НАБУ
Пряма мова: "НАБУ та САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екснародного депутата та заступника керівника Офісу Президента мають розслідувати детективи НАБУ.
Національне бюро витребовує справу в ОГП. Відповідна постанова Директора НАБУ, погоджена із прокурором САП, надіслана до Офісу Генерального прокурора 8 лютого 2021 року".
Деталі: У НАБУ стверджують, що справа щодо Татарова має бути в бюро так само як і справа про заволодіння майном Нацгвардії на 81,6 млн грн.
Детективи повідомляють, що уже втретє намагаються витребувати зазначену кримінальну справу в ОГП.
Попередні дві постанови (від 28.12.2020 та 5.01.2021) офіс генпрокурора проігнорував.
У бюро відзначають, що всі маніпуляції, які використовує ОГП, щоб не віддавати справу Татарова, спрямовані на втручання в діяльність НАБУ.
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Передісторія:
- 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.