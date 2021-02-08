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НАБУ втретє просить офіс Венедіктової віддати справу Татарова

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:30
НАБУ втретє просить офіс Венедіктової віддати справу Татарова

Національне антикорупційне бюро втретє намагається витребувати в Офіса генпрокурора справу підозрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Джерело: пресслужба НАБУ

Пряма мова: "НАБУ та САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екснародного депутата та заступника керівника Офісу Президента мають розслідувати детективи НАБУ.

Національне бюро витребовує справу в ОГП. Відповідна постанова Директора НАБУ, погоджена із прокурором САП, надіслана до Офісу Генерального прокурора 8 лютого 2021 року".

Деталі: У НАБУ стверджують, що справа щодо Татарова має бути в бюро так само як і справа про заволодіння майном Нацгвардії на 81,6 млн грн.

Детективи повідомляють, що уже втретє намагаються витребувати зазначену кримінальну справу в ОГП.

Попередні дві постанови (від 28.12.2020 та 5.01.2021) офіс генпрокурора проігнорував.

У бюро відзначають, що всі маніпуляції, які використовує ОГП, щоб не віддавати справу Татарова, спрямовані на втручання в діяльність НАБУ.

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Передісторія:

  • 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

Українська правда

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Теми: ТатаровНАБУОфіс генпрокурораВенедіктоваОфіс президента
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