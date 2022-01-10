НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України - Столтенберг

Напередодні зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повторив, що НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо питання членства України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив перед початком Комісії Україна-НАТО, яка у понеділок відбувається в Брюсселі.

"Ми дуже чітко заявляли, що ми не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що тільки Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства.

Столтенберг відзначив, що НАТО відданий своєму рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті в 2008 році, згідно з яким Україна у майбутньому може стати членом НАТО.

"Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи", - зазначив генсек.

12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку генсек Єнс Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.

Столтенберг раніше заявляв, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

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