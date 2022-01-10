НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України - Столтенберг

Напередодні зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повторив, що НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо питання членства України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив перед початком Комісії Україна-НАТО, яка у понеділок відбувається в Брюсселі.

"Ми дуже чітко заявляли, що ми не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу", - сказав Столтенберг.

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Він наголосив, що тільки Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства.

Столтенберг відзначив, що НАТО відданий своєму рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті в 2008 році, згідно з яким Україна у майбутньому може стати членом НАТО.

"Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи", - зазначив генсек.

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12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку генсек Єнс Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.

Столтенберг раніше заявляв, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

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