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НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по членству Украины - Столтенберг

Понедельник, 10 января 2022, 12:35

Накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил перед началом Комиссии Украина-НАТО, которая в понедельник проходит в Брюсселе.

"Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что только Украина и 30 союзников НАТО имеют право решать, когда Украина будет готова к членству.

Столтенберг отметил, что НАТО сохраняет приверженность своему решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.

"Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы", - отметил генсек.

12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который генсек Йенс Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.

Столтенберг ранее заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

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Темы: НАТОРосcия
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