У М'янмі екслідерку країни засудили ще на 4 роки – їй загрожує 100 років у в'язниці 

Суд М'янми 10 січня засудив скинуту лідерку країни Аун Сан Су Чжі до ще 4 років ув'язнення на додачу до попереднього вироку про 4 роки ув'язнення.

Джерело: "The Associated Press" із посиланням на офіційну особу, яка побажала лишитися анонімною

Деталі: Лауреатку Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі визнали винною в незаконному імпорті й зберіганні рацій, а також у порушенні коронавірусних обмежень.

Вирок у понеділок у столичному суді оголосив чиновник, який наполягав на анонімності, адже влада обмежила оприлюднення інформації про суди над Су Чжі.

За його словами, вона була засуджена до 2 років позбавлення волі за законом про експорт-імпорт за імпорт рацій та до 1 року за законом про телекомунікації за їх зберігання. Покарання мають відбуватися одночасно.

Екслідерка країни отримала 2 роки ув’язнення відповідно до закону про ліквідацію стихійних лих за нібито порушення правил коронавірусу під час передвиборчої кампанії.

У грудні 2021 року колишню лідерку М'янми визнали винною за двома іншими звинуваченнями (підбурювання до інакомислення та порушення правил карантину) та засудили до 4 років в'язниці, однак голова уряду скоротив термін удвічі.

Армія захопила владу у країні в лютому минулого року.

Відтоді проти 76-річної Су Чжі було порушено близько десятка справ. Якщо її визнають винною за всіма звинуваченнями, її можуть засудити до понад 100 років позбавлення волі.

Слухання закриті для ЗМІ та глядачів, прокурори не коментують. У жовтні її адвокатам, які були джерелом інформації щодо судового розгляду, вручили накази про заборону.

Встановлений військовими уряд не дозволив жодній сторонній особі зустрітися з Су Чжи з моменту захоплення влади, незважаючи на міжнародний тиск.

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