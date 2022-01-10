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В Мьянме экс-лидера страны осудили еще на 4 года – ей грозит 100 лет в тюрьме

Понедельник, 10 января 2022, 12:29
В Мьянме экс-лидера страны осудили еще на 4 года – ей грозит 100 лет в тюрьме
Аун Сан Су Чжи, фото Getty Images

Суд Мьянмы 10 января приговорил свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи к еще 4 годам заключения в придачу к предыдущему приговору о 4 годах заключения

Источник: "The Associated Press" со ссылкой на официальное лицо, пожелавшее остаться анонимным

Детали: Лауреатку Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи признали виновной в незаконном импорте и хранении раций, а также в нарушении коронавирусных ограничений.

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Приговор в понедельник в столичном суде объявил чиновник, который настаивал на анонимности, так как власти ограничили обнародование информации о судах над Су Чжи.

По его словам, она была приговорена к 2 годам лишения свободы по закону об экспорте-импорте за импорт раций и к 1 году по закону о телекоммуникациях за их хранение. Наказание должно происходить одновременно.

Экс-лидер страны получила 2 года заключения в соответствии с законом о ликвидации стихийных бедствий за якобы нарушение правил коронавируса во время предвыборной кампании.

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В декабре 2021 года бывший лидер Мьянмы была признана виновной по двум другим обвинениям (подстрекательство к инакомыслию и нарушению правил карантина) и приговорена к 4 годам тюрьмы, однако глава правительства сократил срок вдвое.

Армия захватила власть в стране в феврале прошлого года.

С тех пор против 76-летней Су Чжи было возбуждено около десятка дел. Если она будет признана виновной по всем обвинениям, она может быть приговорена к более чем 100 годам лишения свободы.

Слушания закрыты для СМИ и зрителей, прокуроры не комментируют. В октябре ее адвокатам, которые являлись источником информации о судебном разбирательстве, вручили приказы о запрете.

Установленное военными правительство не позволило ни одному постороннему лицу встретиться с Су Чжи с момента захвата власти, несмотря на международное давление.

Предыстория:

  • 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел государственный переворот. Военные арестовали демократически избранных лидеров страны и объявили фактическим руководителем государства главнокомандующего Вооруженными силами генерала Мина Аун Хлайна.
  • После переворота в Мьянме прошли протесты против установления военной диктатуры. Военные Мьянмы расправились с протестующими. По данным мониторинговой группы Ассоциации помощи политическим заключенным, более 10 600 человек были арестованы хунтой, по меньшей мере 1 303 человека были убиты во время демонстраций.
  • Бывшему лидеру страны Аун Сан Су Чжи военные власти Мьянмы выдвинули ряд обвинений, в том числе в злоупотреблении властью и получении взяток.
  • Сторонники Су Чжи и независимые аналитики утверждают, что обвинения против нее выдуманы, чтобы узаконить захват власти вооруженными силами.

Темы: мир
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