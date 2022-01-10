У Білорусі присудили два роки колонії за коментар у соцмережах про вбитого працівника КДБ

Суд у Білорусі присудив чоловікові два роки колонії та штраф у понад $1000 за коментар у соцмережі про загиблого співробітника КДБ, якого буцімто застрелили під час збройного рейду в квартиру білоруського ІТ-вця.

Джерело: пресслужба генеральної прокуратури Білорусі

Дослівно: "Встановлено, що (засуджений – ред.) зі свого телефона 28-29 вересня 2021 року в деструктивному Telegram-чаті розмістив образливі коментарі стосовно загиблого співробітника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Дмитра Федосюка, його товаришів по службі та інших працівників силового блоку.

У ході судового слідства обвинувачений визнав свою провину в повному обсязі".

Деталі: Суд Ленінського району міста Могилів присудив 45-річному мешканцеві міста 2 роки колонії та штраф у розмірі 3200 білоруських рублів (близько 34 тисяч гривень).

Прокуратура інкримінувала йому скоєння злочину за кримінальною статтею про публічну образу представників влади через виконання їх службових обов’язків (стаття 369 Кримінального кодексу Білорусі).

Крім того, в чоловіка вилучило його мобільний телефон, з якого він нібито написав образливі коментарі.

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