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У Білорусі присудили два роки колонії за коментар у соцмережах про вбитого працівника КДБ

Понеділок, 10 січня 2022, 12:36
У Білорусі присудили два роки колонії за коментар у соцмережах про вбитого працівника КДБ
Скрншот перестрілки 28 вересня в квартирі. Скриншот відео телеграм-каналу "Єврорадіо"

Суд у Білорусі присудив чоловікові два роки колонії та штраф у понад $1000 за коментар у соцмережі про загиблого співробітника КДБ, якого буцімто застрелили під час збройного рейду в квартиру білоруського ІТ-вця.

Джерело: пресслужба генеральної прокуратури Білорусі

Дослівно: "Встановлено, що (засуджений – ред.) зі свого телефона 28-29 вересня 2021 року в деструктивному Telegram-чаті розмістив образливі коментарі стосовно загиблого співробітника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Дмитра Федосюка, його товаришів по службі та інших працівників силового блоку.

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У ході судового слідства обвинувачений визнав свою провину в повному обсязі".

Деталі: Суд Ленінського району міста Могилів присудив 45-річному мешканцеві міста 2 роки колонії та штраф у розмірі 3200 білоруських рублів (близько 34 тисяч гривень). 

Прокуратура інкримінувала йому скоєння злочину за кримінальною статтею про публічну образу представників влади через виконання їх службових обов’язків (стаття 369 Кримінального кодексу Білорусі).

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Крім того, в чоловіка вилучило його мобільний телефон, з якого він нібито написав образливі коментарі.

Передісторія

  • 28 вересня в ході збройного рейду загонів КДБ по квартирах громадян Білорусі, білоруський працівник ІТ-компанії ЕРАМ Андрій Зельцер нібито забарикадувався з дружиною у своєму помешканні й не відчиняв двері правоохоронцям. За версією силовиків, Зельцер застрелив Федосюка у своїй квартирі, а відтак силовики відкрили вогонь і застрелили ІТ-вця.
  • У соцмережах поширили відео, на якому КДБ вривається до квартири, а згодом один із працівників дістає смертельне поранення. Водночас, на відео змонтовані кадри з кімнати, з якої буцімто стріляв Зельцер.
  • Наступного дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що не залишить "безкарним" загибель Федосюка.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкосудсоцмережі
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