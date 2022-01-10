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В Беларуси присудили два года колонии за комментарий в соцсетях об убитом сотруднике КГБ

Понедельник, 10 января 2022, 12:36
В Беларуси присудили два года колонии за комментарий в соцсетях об убитом сотруднике КГБ
Скриншот перестрелки 28 сентября в квартире айтишника. Скриншот видео из телеграм-канала "Еврорадио"

Суд в Беларуси присудил мужчине два года колонии и штраф свыше $1000 за комментарий в соцсети о погибшем сотруднике КГБ, которого якобы застрелили во время вооруженного рейда в квартиру белорусского ИТ-шника.

Источник: пресс-служба генеральной прокуратуры Беларуси

Дословно: "Установлено, что (осуждённый – ред.) со своего телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока.

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В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме".

Детали: Суд Ленинского района Могилёва присудил 45-летнему жителю города 2 года колонии и штраф в размере 3200 белорусских рублей (около 34 тысяч гривен).

Прокуратура инкриминировала ему совершение преступления по уголовной статье о публичном оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей (статья 369 Уголовного кодекса Беларуси).

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Кроме того, у мужчины изъяли его мобильный телефон, с которого он якобы написал оскорбительные комментарии.

Предыстория: 

  • 28 сентября в ходе вооруженного рейда отрядов КГБ по квартирам граждан Беларуси, белорусский работник ИТ-компании ЕРАМ Андрей Зельцер якобы забаррикадировался с женой в своем доме и не открывал двери правоохранителям. По версии силовиков, Зельцер застрелил Федосюка в своей квартире, а затем силовики открыли огонь и застрелили ИТ-шника.
  • В соцсетях распространили видео, на котором КГБ врывается в квартиру, а впоследствии один из работников получает смертельное ранение. В то же время, на видео смонтированы кадры из комнаты, из которой стрелял Зельцер.
  • На следующий день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что не оставит "безнаказанной" гибель Федосюка.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкосудсоцсети
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