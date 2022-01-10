В Беларуси присудили два года колонии за комментарий в соцсетях об убитом сотруднике КГБ

Суд в Беларуси присудил мужчине два года колонии и штраф свыше $1000 за комментарий в соцсети о погибшем сотруднике КГБ, которого якобы застрелили во время вооруженного рейда в квартиру белорусского ИТ-шника.

Источник: пресс-служба генеральной прокуратуры Беларуси

Дословно: "Установлено, что (осуждённый – ред.) со своего телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока.

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В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме".

Детали: Суд Ленинского района Могилёва присудил 45-летнему жителю города 2 года колонии и штраф в размере 3200 белорусских рублей (около 34 тысяч гривен).

Прокуратура инкриминировала ему совершение преступления по уголовной статье о публичном оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей (статья 369 Уголовного кодекса Беларуси).

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Кроме того, у мужчины изъяли его мобильный телефон, с которого он якобы написал оскорбительные комментарии.

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