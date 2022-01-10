Кожен другий дорослий житель України отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19
Понеділок, 10 січня 2022, 16:45
Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19.
Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я
Деталі: У чотирьох областях понад половина дорослого населення має принаймні одне щеплення проти коронавірусу – Київській (58,2%), Полтавській (55,4%), Дніпропетровській (52,7%) і Харківській (50%).
Найменша кількість вакцинованих жителів у західних областях – Закарпатській (32,6%), Івано-Франківській та Чернівецькій (обидві 38%).
За даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року доросле населення України становило 31 039 491 людина.
Загалом із 24 лютого 2021 року зроблено вже 28 820 343 щеплення.
Передісторія:
- Станом на 10 січня, в Україні отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 понад 14,8 мільйонів людей, дві дози - 13,98 мільйонів людей. Бустерну (третю) дозу встигли отримати вже 20 з половиною тисяч українців.
- 6 січня Міністерство охорони здоров’я розпочало вакцинацію бустерною дозою всіх охочих дорослих жителів України.
Українська правда