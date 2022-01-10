Кожен другий дорослий житель України отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я

Деталі: У чотирьох областях понад половина дорослого населення має принаймні одне щеплення проти коронавірусу – Київській (58,2%), Полтавській (55,4%), Дніпропетровській (52,7%) і Харківській (50%).

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Найменша кількість вакцинованих жителів у західних областях – Закарпатській (32,6%), Івано-Франківській та Чернівецькій (обидві 38%).

За даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року доросле населення України становило 31 039 491 людина.

Загалом із 24 лютого 2021 року зроблено вже 28 820 343 щеплення.

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Кількість вакцинованих жителів принаймні однією дозою станом на 9 січня Мапа: моз

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