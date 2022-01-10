Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кожен другий дорослий житель України отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Понеділок, 10 січня 2022, 16:45
Фото: сайт Черкаської ОДА

Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я

Деталі: У чотирьох областях понад половина дорослого населення має принаймні одне щеплення проти коронавірусу – Київській (58,2%), Полтавській (55,4%), Дніпропетровській (52,7%) і Харківській (50%).

Найменша кількість вакцинованих жителів у західних областях – Закарпатській (32,6%), Івано-Франківській та Чернівецькій (обидві 38%).

За даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року доросле населення України становило 31 039 491 людина.  

Загалом із 24 лютого 2021 року зроблено вже 28 820 343 щеплення.

Кількість вакцинованих жителів принаймні однією дозою станом на 9 січня
Кількість вакцинованих жителів принаймні однією дозою станом на 9 січня
Мапа: моз

Передісторія

  • Станом на 10 січня, в Україні отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 понад 14,8 мільйонів людей, дві дози - 13,98 мільйонів людей. Бустерну (третю) дозу встигли отримати вже 20 з половиною тисяч українців.
  • 6 січня Міністерство охорони здоров’я розпочало вакцинацію бустерною дозою всіх охочих дорослих жителів України.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер глава СБУ часів Кучми

Арештували посадовця ОГП, якого впіймали на вимаганні хабаря у 4 млн

Військовим льотчикам підвищили зарплатню

Новини 14 січня: масштабна хакерська атака, нові деталі можливого вторгнення РФ

ЄС визначив 10 ключових принципів щодо Росії - Боррель

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на Україну

Усі новини...
вакцинація
Книги та кіно: як українці витратили мільярд з "єПідтримки"
"Тисячу Зеленського" збираються поширити на підлітків
Термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію скоротять до 9 місяців 
Останні новини
03:54
Першу "ракетку" світу затримала імміграційна служба Австралії
02:55
Ексміністра оборони Данії звинувачують у розголошенні держтаємниці
01:58
У прифронтових зонах Донбасу не відбудуться місцеві вибори в березні – ЦВК
01:12
Путін повинен вибрати: санкції чи переговори – Білий дім
00:34
фотоУ Києві сильний вітер повалив дерево на автомобіль, є постраждалі
23:42
Помер глава СБУ часів Кучми
23:16
Арештували посадовця ОГП, якого впіймали на вимаганні хабаря у 4 млн
22:42
В Італії поліції закупили рожеві маски, профспілка виступила з протестом
22:19
Військовим льотчикам підвищили зарплатню
22:00
Новини економіки: російські хакери, українські активи падають
Усі новини...