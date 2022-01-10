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Кожен другий дорослий житель України отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Понеділок, 10 січня 2022, 15:45
Кожен другий дорослий житель України отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19
Фото: сайт Черкаської ОДА

Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я

Деталі: У чотирьох областях понад половина дорослого населення має принаймні одне щеплення проти коронавірусу – Київській (58,2%), Полтавській (55,4%), Дніпропетровській (52,7%) і Харківській (50%).

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Найменша кількість вакцинованих жителів у західних областях – Закарпатській (32,6%), Івано-Франківській та Чернівецькій (обидві 38%).

За даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року доросле населення України становило 31 039 491 людина.  

Загалом із 24 лютого 2021 року зроблено вже 28 820 343 щеплення.

ВІДЕО ДНЯ
Кількість вакцинованих жителів принаймні однією дозою станом на 9 січня
Кількість вакцинованих жителів принаймні однією дозою станом на 9 січня
Мапа: моз

Передісторія

  • Станом на 10 січня, в Україні отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 понад 14,8 мільйонів людей, дві дози - 13,98 мільйонів людей. Бустерну (третю) дозу встигли отримати вже 20 з половиною тисяч українців.
  • 6 січня Міністерство охорони здоров’я розпочало вакцинацію бустерною дозою всіх охочих дорослих жителів України.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ
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