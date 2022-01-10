Каждый второй взрослый житель Украины получил как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.
Понедельник, 10 января 2022, 15:45
Почти 48% взрослых украинцев получили минимум одну дозу прививки против COVID-19.
Источник: facebook-страница Министерства здравоохранения
Детали: В четырех областях более половины взрослого населения имеет по меньшей мере одну прививку против коронавируса – Киевской (58,2%), Полтавской (55,4%), Днепропетровской (52,7%) и Харьковской (50%).
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Наименьшее количество жителей вакцинированных в западных областях – Закарпатской (32,6%), Ивано-Франковской и Черновицкой (обе 38%).
По данным Госстата, на 1 января 2020 года взрослое население Украины составило 31 039 491 человек.
Всего с 24 февраля 2021 сделано уже 28 820 343 прививки.
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Предыстория:
- По состоянию на 10 января, в Украине получили первую дозу вакцины против COVID-19 более 14,8 миллиона человек, две дозы - 13,98 миллиона человек. Бустерную (третью) дозу успели получить уже 20,5 тысяч украинцев.
- 6 января Министерство здравоохранения приступило к вакцинации бустерной дозой всех желающих взрослых жителей Украины.
Украинская правда