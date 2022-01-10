Каждый второй взрослый житель Украины получил как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

Почти 48% взрослых украинцев получили минимум одну дозу прививки против COVID-19.

Источник: facebook-страница Министерства здравоохранения

Детали: В четырех областях более половины взрослого населения имеет по меньшей мере одну прививку против коронавируса – Киевской (58,2%), Полтавской (55,4%), Днепропетровской (52,7%) и Харьковской (50%).

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Наименьшее количество жителей вакцинированных в западных областях – Закарпатской (32,6%), Ивано-Франковской и Черновицкой (обе 38%).

По данным Госстата, на 1 января 2020 года взрослое население Украины составило 31 039 491 человек.

Всего с 24 февраля 2021 сделано уже 28 820 343 прививки.

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Количество вакцинированных минимум одной дозой по областям Карта: Минздрав Украины

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