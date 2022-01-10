Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Каждый второй взрослый житель Украины получил как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

Понедельник, 10 января 2022, 16:45
Фото: сайт Черкасской ОГА

Почти 48% взрослых украинцев получили минимум одну дозу прививки против COVID-19.

Источник: facebook-страница Министерства здравоохранения

Детали: В четырех областях более половины взрослого населения имеет по меньшей мере одну прививку против коронавируса – Киевской (58,2%), Полтавской (55,4%), Днепропетровской (52,7%) и Харьковской (50%).

Наименьшее количество жителей вакцинированных в западных областях – Закарпатской (32,6%), Ивано-Франковской и Черновицкой (обе 38%).

По данным Госстата, на 1 января 2020 года взрослое население Украины составило 31 039 491 человек.

Всего с 24 февраля 2021 сделано уже 28 820 343 прививки.

Количество вакцинированных минимум одной дозой по областям
Количество вакцинированных минимум одной дозой по областям
Карта: Минздрав Украины

Предыстория: 

  • По состоянию на 10 января, в Украине получили первую дозу вакцины против COVID-19 более 14,8 миллиона человек, две дозы - 13,98 миллиона человек. Бустерную (третью) дозу успели получить уже 20,5 тысяч украинцев.
  • 6 января Министерство здравоохранения приступило к вакцинации бустерной дозой всех желающих взрослых жителей Украины.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

Умер глава СБУ времен Кучмы

Арестовали чиновника ОГП, которого поймали на вымогательстве взятки в 4 млн

Военным летчикам повысили зарплату

Новости 14 января: масштабная хакерская атака, новые детали возможного вторжения РФ

ЕС определил 10 ключевых принципов в отношении России - Боррель

СБУ расследует причастность российских спецслужб к кибератаке на Украину

Все новости...
вакцинация
Книги и кино: как украинцы потратили миллиард из "єПідтримки"
"Тысячу Зеленского" собираются выплачивать также подросткам
Срок действия Covid-сертификатов о вакцинации сократят до 9 месяцев
Последние новости
02:55
Экс-министра обороны Дании обвиняют в разглашении государственной тайны
01:58
В прифронтовых зонах Донбасса не пройдут местные выборы в марте – ЦИК
01:12
Путин должен выбрать: санкции или переговоры – Белый дом
00:34
фотоВ Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль, есть пострадавшие
23:42
Умер глава СБУ времен Кучмы
23:16
Арестовали чиновника ОГП, которого поймали на вымогательстве взятки в 4 млн
22:42
В Италии полиции закупили розовые маски, профсоюз выступил с протестом
22:19
Военным летчикам повысили зарплату
22:00
Новости экономики: российские хакеры, украинские активы падают
21:42
Кремль заявил, что не получал предложений о переговорах с США и Украиной
Все новости...