Бустерну дозу вакцини проти Covid отримали понад 20 тисяч українців 

Дві дози вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, отримали вже 13,98 мільйона жителів України, бустерну дозу отримали 20 462 людини, додаткову дозу – 6 224 людини,

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: У неділю 9 січня в Україні 20 376 людей вакцинувалися проти Covid-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них першу дозу отримали 14 813 184 людини, дві дози – 13 980 473 людини, додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини.

Загалом із 24 лютого 2021 року зроблено вже 28 820 343 щеплення.

Нагадаємо: В Україні дозволили бустерну дозу вакцини: спершу людям старше 60-ти, а потім і всім охочим.

"Бустер" можна отримати з 8 січня, а згенерувати в "Дії" сертифікат про третє щеплення – з кінця січня. Цей сертифікат буде дійсним 270 днів (9 місяців).

Додаткову дозу вакцини ще раніше почали пропонувати людям з ослабленим імунітетом, яким через важкі хвороби дві дози вакцини могли не дати необхідного захисту.

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