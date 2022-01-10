Двоє українських військових загинули в зоні проведення ООС

Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої й дістали поранення, несумісне з життям.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну".

Деталі: Окупанти двічі відкривали вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Що було раніше: 9 січня окупанти травмували одного українського військового на Донбасі.