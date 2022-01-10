Двое украинских военных погибли в зоне проведения ООС
Двое украинских военных взорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранение, несовместимое с жизнью.
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину".
Детали: Оккупанты дважды открывали огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Что было раньше: 9 января русские боевики травмировали одного украинского военного на Донбассе.