Двое украинских военных погибли в зоне проведения ООС

Двое украинских военных взорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину".

Детали: Оккупанты дважды открывали огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Что было раньше: 9 января русские боевики травмировали одного украинского военного на Донбассе.