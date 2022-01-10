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Двое украинских военных погибли в зоне проведения ООС

Понедельник, 10 января 2022, 16:09
Двое украинских военных погибли в зоне проведения ООС
Фото: АрмияИнформ

Двое украинских военных взорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину".

Детали: Оккупанты дважды открывали огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Что было раньше: 9 января русские боевики травмировали одного украинского военного на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбассвойна
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