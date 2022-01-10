18-річний військовий помер на Донеччині: основна версія - самогубство
На Донеччині прокурори розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника, якого знайшли мертвим 9 січня.
Джерело: facebook-сторінка спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил
Дослівно: "Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати".
Деталі: У прокуратурі додали, що повідомлення про загибель військового надійшла 9 січня.
Загиблий був уродженцем Кривого Рогу.
У прокуратурі відкрили провадження за кримінальною статтею "Умисне вбивство". Проте слідчі розглядають також версії доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
Що було раніше: 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил трапилося ще одне самогубство: 20-річний військовий медик імовірно наклав на себе руки.