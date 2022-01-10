Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

18-річний військовий помер на Донеччині: основна версія - самогубство

Понеділок, 10 січня 2022, 18:32
18-річний військовий помер на Донеччині: основна версія - самогубство
Фото: Getty Images

На Донеччині прокурори розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника, якого знайшли мертвим 9 січня.

Джерело: facebook-сторінка спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил

Дослівно: "Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Реклама:

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати".

Деталі: У прокуратурі додали, що повідомлення про загибель військового надійшла 9 січня.

Загиблий був уродженцем Кривого Рогу. 

ВІДЕО ДНЯ

У прокуратурі відкрили провадження за кримінальною статтею "Умисне вбивство". Проте слідчі розглядають також версії доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Що було раніше: 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил трапилося ще одне самогубство: 20-річний військовий медик імовірно наклав на себе руки.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: