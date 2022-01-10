18-летний военный умер в Донецкой области: основная версия – самоубийство

В Донецкой области прокуроры расследуют возможное самоубийство 18-летнего военного-контрактника, которого нашли мертвым 9 января.

Источник: facebook-страница специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил

Дословно: "Предварительно установлено, что солдат, обслуживавший пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего по поводу невосполнимой потери".

Детали: В прокуратуре добавили, что сообщение о гибели военного поступило 9 января.

Погибший был уроженцем Кривого Рога.

В прокуратуре открыли производство по уголовной статье "Умышленное убийство". Однако следователи рассматривают также версии доведения до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Что было раньше: 3 января в зоне проведения операции Объединенных сил произошло еще одно самоубийство: 20-летний военный медик предположительно покончил с собой.