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Порошенко з-за кордону заплатив 11 мільйонів своїм юристам

Понеділок, 10 січня 2022, 13:57
Порошенко з-за кордону заплатив 11 мільйонів своїм юристам
Петро Порошенко, фото Getty Images

Колишній президент Петро Порошенко, який зараз перебуває за межами України, задекларував витрати майже 11 мільйонів гривень на юридичні послуги.

Джерело: його декларація від 6 січня на сайті Національної агенції із запобігання корупції

Деталі: Документ стосується суттєвих змін у майновому стані.

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В декларації Порошенко вказує, що 29 грудня 2021 року витратив на юридичні послуги 10 990 059 гривень.

Приблизно в той час він повідомляв, що перебуває в Польщі.

 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 грудня слідчі ДБР спробували вручити Петру Порошенку повістку про виклик на допит у бюро. Але колишній президент швиденько сів у машину і поїхав геть, крикнувши водієві російською мовою: "Поехали, ё.. твою мать!"
  • Після цього Порошенко заявив, що поїхав у справах за кордон і повернеться у першій половині січня.
  • Ще пізніше він повідомив, що його "відрядження" затягується і повернеться він уже в другій половині січня.
  • А тим часом правоохоронці направили поштою п'ятому президентові підозру в державній зраді та сприянні терористам у справі про постачання вугілля з Донбасу, де також фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Захист Порошенка здійснюють двоє юристів - Ігор Головань, який давно працює з п’ятим президентом, та Ілля Новіков – відомий російський адвокат.

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

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Українська правда
Теми: Порошенкодеклараціїгроші
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