Порошенко з-за кордону заплатив 11 мільйонів своїм юристам

Колишній президент Петро Порошенко, який зараз перебуває за межами України, задекларував витрати майже 11 мільйонів гривень на юридичні послуги.

Джерело: його декларація від 6 січня на сайті Національної агенції із запобігання корупції

Деталі: Документ стосується суттєвих змін у майновому стані.

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В декларації Порошенко вказує, що 29 грудня 2021 року витратив на юридичні послуги 10 990 059 гривень.

Приблизно в той час він повідомляв, що перебуває в Польщі.

Передісторія:

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17 грудня слідчі ДБР спробували вручити Петру Порошенку повістку про виклик на допит у бюро. Але колишній президент швиденько сів у машину і поїхав геть, крикнувши водієві російською мовою: "Поехали, ё.. твою мать!"

Після цього Порошенко заявив, що поїхав у справах за кордон і повернеться у першій половині січня.

Ще пізніше він повідомив, що його "відрядження" затягується і повернеться він уже в другій половині січня.

А тим часом правоохоронці направили поштою п'ятому президентові підозру в державній зраді та сприянні терористам у справі про постачання вугілля з Донбасу, де також фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

Захист Порошенка здійснюють двоє юристів - Ігор Головань, який давно працює з п’ятим президентом, та Ілля Новіков – відомий російський адвокат.

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