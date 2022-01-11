Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Японія заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї

Вівторок, 11 січня 2022, 01:28
фото: Getty Images

Берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея запустила балістичну ракету.

Джерело: The Guardian

Деталі: Про запуск балістичної ракети у вівторок вранці (за місцевим часом) повідомила берегова охорона Японії.

Крім того, військові Південної Кореї заявили, що у вівторок Північна Корея випустила "невідомий снаряд" у бік Японського моря, не уточнюючи подробиць.

Нагадаємо: Снаряд, який на минулому тижні випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.

Теми: Північна Кореязброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУ Києві внаслідок негоди загинула людина, пошкоджено десяток авто

Через кібератаки РФ українці можуть лишитися без світла, тепла і грошей – Reuters

Путін повинен вибрати: санкції чи переговори – Білий дім

Помер глава СБУ часів Кучми

Арештували посадовця ОГП, якого впіймали на вимаганні хабаря у 4 млн

Військовим льотчикам підвищили зарплатню

Усі новини...
Північна Корея
ЗМІ: Випущена КНДР ракета була гіперзвуковою
Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік моря
Росія є однією із загроз для Великої Британії – міністр безпеки Хайндс
Останні новини
12:35
мапаВ Україні у неділю близько 0, без снігу
12:05
Прем’єрка Литви стверджує, що потік мігрантів у Білорусь припинився
11:50
Перші літаки з російськими військовими повернулися з Казахстану
11:22
У Сенаті США представили другий законопроєкт із санкціями проти Путіна
11:10
НБУ запроваджує тарифи для учасників BankID
10:58
Справу щодо катастрофи АН-26 передали до суду
10:36
Фонд держмайна знову виставив на продаж Борщагівський спиртзавод
10:21
відеоУ Києві внаслідок негоди загинула людина, пошкоджено десяток авто
09:51
Через кібератаки РФ українці можуть лишитися без світла, тепла і грошей – Reuters
08:57
США і НАТО готові до нової зустрічі з Росією
Усі новини...