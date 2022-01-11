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Японія заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї

Вівторок, 11 січня 2022, 00:28
Японія заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї
фото: Getty Images

Берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея запустила балістичну ракету.

Джерело: The Guardian

Деталі: Про запуск балістичної ракети у вівторок вранці (за місцевим часом) повідомила берегова охорона Японії.

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Крім того, військові Південної Кореї заявили, що у вівторок Північна Корея випустила "невідомий снаряд" у бік Японського моря, не уточнюючи подробиць.

Нагадаємо: Снаряд, який на минулому тижні випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.

Теми: Північна Кореязброя
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