Японія заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї
Берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея запустила балістичну ракету.
Джерело: The Guardian
Деталі: Про запуск балістичної ракети у вівторок вранці (за місцевим часом) повідомила берегова охорона Японії.
Крім того, військові Південної Кореї заявили, що у вівторок Північна Корея випустила "невідомий снаряд" у бік Японського моря, не уточнюючи подробиць.
Нагадаємо: Снаряд, який на минулому тижні випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.
Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.
Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.
Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.
У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.