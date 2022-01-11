Япония заявила о возможном запуске баллистической ракеты из Северной Кореи

Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Источник: The Guardian

Детали: О запуске баллистической ракеты во вторник утром (по местному времени) сообщила береговая охрана Японии.

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Кроме того, военные Южной Кореи заявили, что во вторник Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в сторону Японского моря, не уточнив подробностей.

Напомним: Снаряд, выпущенный на прошлой неделе Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

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Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.