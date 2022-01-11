Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Япония заявила о возможном запуске баллистической ракеты из Северной Кореи

Вторник, 11 января 2022, 01:28
фото: Getty Images

Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Источник: The Guardian

Детали: О запуске баллистической ракеты во вторник утром (по местному времени) сообщила береговая охрана Японии.

Кроме того, военные Южной Кореи заявили, что во вторник Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в сторону Японского моря, не уточнив подробностей.

Напомним: Снаряд, выпущенный на прошлой неделе Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: Северная Кореяоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом

Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден

Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

ВИДЕОВенедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение

фотоПорошенко после суда празднует в столичном ресторане

Все новости...
Северная Корея
СМИ: Выпущенная КНДР ракета была гиперзвуковой
Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону моря
Россия является одной из угроз Великобритании – министр безопасности Хайндс
Последние новости
05:45
Северная Корея может возобновить ядерные и ракетные испытания на фоне противостояния с США
04:47
Новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию против Covid
03:50
После кибератаки возобновил работу реестр МТСБУ
03:19
Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом
02:50
В Ивано-Франковской области обнаружили штамм "омикрон"
01:51
ВОЗ рекомендует странам не запрещать международные путешествия из-за "омикрона"
00:52
"Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию – Блинкен
23:53
Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден
22:43
Арестович не подписывал документы об увольнении – источник
21:50
В Беларуси задержан журналист Северин Квятковский
Все новости...