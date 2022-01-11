США "по-тихому" затвердили $200 млн військової допомоги Україні – ЗМІ

Наприкінці грудня адміністрація Байдена "по-тихому" дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів на підтримку оборонної сфери.

Джерело: CNN із посиланням на 4 джерела, знайомих з цим питанням

Деталі: Видання уточнює, що цей пакет безпеки дозволяє передання більшої частини того самого оборонного обладнання, яке надавалося США в минулому, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси, радіоприймачі, медичне обладнання, запасні частини та іншу продукцію.

Пакет, як стверджує CNN, був затверджений лише за кілька тижнів до того, як США та Росія мали розпочати переговори.

За інформацією двох джерел, раніше цього місяця адміністрація (Байдена – ред.) "по-тихому" повідомила Конгрес про новий пакет допомоги.

Деякі чиновники дізналися про це із секретних каналів, додали два джерела.

На доставку обладнання, швидше за все, знадобиться деякий час – поставка обладнання на суму 60 мільйонів доларів, дозволена минулого літа, наближається до завершення, повідомив представник Держдепартаменту.

У Держдепартаменті заявили, що озброєння було доставлено протягом останніх кількох тижнів і що допомога буде продовжуватися, але відмовилися вдаватися в деталі.

"Я не збираюся вникати в кожен транш та оновлення допомоги в галузі оборони… за останній рік ми надали Україні більше допомоги в галузі безпеки, ніж будь-коли з 2014 року. Ці поставки тривають…" – сказав представник Держдепартаменту.

На відміну від цього, раніше Держдепартамент обговорював конкретні деталі щодо додаткової санкціонованої допомоги в сфері оборони.

У цьому випадку, як пише видання, адміністрація Байдена, схоже, хотіла тримати новий пакет "поза увагою" перед переговорами цього тижня, повідомили два джерела в Конгресі.

Одне з джерел, знайоме з пакетом допомоги, повідомило, що це не змінить правил гри і не буде достатнім, щоб стати серйозною перешкодою для вторгнення військ РФ в Україну.

Що передувало: Раніше американське видання з посиланням на співрозмовників у владних колах повідомило, що Сполучені Штати планують забезпечити Київ масштабним пакетом військової допомоги, проте адміністрація Байдена зволікає з передачею вже узгодженої допомоги на 200 млн доларів.

Нагадаємо: Нижня палата Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету на 2017-й рік, який передбачає надання військової допомоги Україні на суму 350 млн доларів.