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США "по-тихому" затвердили $200 млн військової допомоги Україні – ЗМІ

Вівторок, 11 січня 2022, 01:11
США по-тихому затвердили $200 млн військової допомоги Україні – ЗМІ
президент США Джо Байден, фото: Getty Images

Наприкінці грудня адміністрація Байдена "по-тихому" дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів на підтримку оборонної сфери.

Джерело: CNN із посиланням на 4 джерела, знайомих з цим питанням

Деталі: Видання уточнює, що цей пакет безпеки дозволяє передання більшої частини того самого оборонного обладнання, яке надавалося США в минулому, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси, радіоприймачі, медичне обладнання, запасні частини та іншу продукцію.

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Пакет, як стверджує CNN, був затверджений лише за кілька тижнів до того, як США та Росія мали розпочати переговори.

За інформацією двох джерел, раніше цього місяця адміністрація (Байдена – ред.) "по-тихому" повідомила Конгрес про новий пакет допомоги.

Деякі чиновники дізналися про це із секретних каналів, додали два джерела.

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На доставку обладнання, швидше за все, знадобиться деякий час – поставка обладнання на суму 60 мільйонів доларів, дозволена минулого літа, наближається до завершення, повідомив представник Держдепартаменту.

У Держдепартаменті заявили, що озброєння було доставлено протягом останніх кількох тижнів і що допомога буде продовжуватися, але відмовилися вдаватися в деталі.

"Я не збираюся вникати в кожен транш та оновлення допомоги в галузі оборони… за останній рік ми надали Україні більше допомоги в галузі безпеки, ніж будь-коли з 2014 року. Ці поставки тривають…" – сказав представник Держдепартаменту.

На відміну від цього, раніше Держдепартамент обговорював конкретні деталі щодо додаткової санкціонованої допомоги в сфері оборони.

У цьому випадку, як пише видання, адміністрація Байдена, схоже, хотіла тримати новий пакет "поза увагою" перед переговорами цього тижня, повідомили два джерела в Конгресі.

Одне з джерел, знайоме з пакетом допомоги, повідомило, що це не змінить правил гри і не буде достатнім, щоб стати серйозною перешкодою для вторгнення військ РФ в Україну.

Що передувало: Раніше американське видання з посиланням на співрозмовників у владних колах повідомило, що Сполучені Штати планують забезпечити Київ масштабним пакетом військової допомоги, проте адміністрація Байдена зволікає з передачею вже узгодженої допомоги на 200 млн доларів.

Нагадаємо: Нижня палата Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету на 2017-й рік, який передбачає надання військової допомоги Україні на суму 350 млн доларів.

Теми: СШАУкраїназброя
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