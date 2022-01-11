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США "по-тихому" утвердили $200 млн военной помощи Украине – СМИ

Вторник, 11 января 2022, 01:11
США по-тихому утвердили $200 млн военной помощи Украине – СМИ
президент США Джо Байден, фото: Getty Images

В конце декабря администрация Байдена "по-тихому" позволила выделить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.

Источник: CNN со ссылкой на 4 источника, знакомых с этим вопросом

Детали: Издание уточняет, что этот пакет безопасности позволяет передачу большей части того же оборонного оборудования, которое предоставлялось США в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, радиоприемники, медицинское оборудование, запасные части и другую продукцию.

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Пакет, как утверждает CNN, был утвержден только за несколько недель до того, как США и Россия должны были начать переговоры.

По информации двух источников, ранее в этом месяце администрация (Байден – ред.) "по-тихому" сообщила Конгресс о новом пакете помощи.

Некоторые чиновники узнали об этом из секретных каналов, добавили два источника.

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На доставку оборудования, скорее всего, понадобится некоторое время – поставка оборудования на сумму 60 миллионов долларов, разрешенная прошлым летом, близится к завершению, сообщил представитель Госдепартамента.

В Госдепартаменте заявили, что вооружение было доставлено за последние несколько недель и что помощь будет продолжаться, но отказались вдаваться в детали.

"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области обороны… за последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются…" – сказал представитель Госдепартамента.

В отличие от этого ранее Госдепартамент обсуждал конкретные детали относительно дополнительной санкционированной помощи в сфере обороны.

В этом случае, как пишет издание, администрация Байдена, похоже, хотела держать новый пакет "вне широкого внимания" перед переговорами на этой неделе, сообщили два источника в Конгрессе.

Один из источников, знакомый с пакетом помощи, сообщил, что это не изменит правил игры и не будет достаточным, чтобы стать серьезным препятствием для вторжения войск РФ в Украину.

Что было раньше: Американское издание со ссылкой на собеседников во властных кругах сообщило, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Киев масштабным пакетом военной помощи, однако администрация Байдена затягивает передачу уже согласованной помощи на 200 млн долларов.

Напомним: Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017-й год, который предусмотривает выделение военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов.

Темы: СШАУкраинаоружие
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