У Штатах дозволили ходити на роботу медикам, інфікованим Covid

Органи охорони здоров’я в Сполучених Штатів дозволили медикам, інфікованим коронавірусом, але з легкими симптомами чи без них зовсім, залишатися на роботі.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Цей крок є реакцією на серйозну нестачу персоналу в лікарнях і значну кількість випадків, які спричиняє варіант омікрон.

У минулі вихідні органи охорони здоров’я Каліфорнії оголосили, що працівники лікарні, у яких тести позитивні, але у них немає симптомів, можуть продовжувати працювати.

Деякі лікарні в Род-Айленді та Арізоні також повідомили співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі, якщо у них немає симптомів або вони лише легкі.

Надзвичайно заразний варіант омікрон призвів до того, що кількість нових випадків COVID-19 виросла в середньому до понад 700 000 на день у США, подолавши рекорд, встановлений рік тому.

Кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд з січня минулого року.

Багато лікарень не тільки переповнені хворими, але й дуже обмежені через велику кількість працівників, хворих на COVID-19.

Нагадаємо: Минулого місяця Центри контролю та профілактики захворювань заявили, що медичні працівники, у яких немає симптомів, можуть повернутися на роботу через сім днів із негативним тестом, але час ізоляції може бути скорочено, якщо виникне нестача персоналу.