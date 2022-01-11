В Штатах разрешили ходить на работу медикам, инфицированным Covid

Органы здравоохранения в Соединенных Штатах позволили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без них совсем, оставаться на работе.

Источник: The Associated Press

Детали: Этот шаг является реакцией на серьезную нехватку персонала в больницах и значительное количество случаев, которые влечет за собой вариант омикрон.

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В минувшие выходные органы здравоохранения Калифорнии объявили, что работники больницы, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работу.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, если у них нет симптомов или только легкие.

Чрезвычайно заразный вариант омикрон привел к тому, что количество новых случаев COVID-19 выросло в среднем до более чем 700 000 в день в США, преодолев рекорд, установленный год назад.

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Число случаев госпитализации с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло максимума в 132 646 человек, превысив рекорд с января прошлого года.

Многие больницы не только переполнены больными, но и очень ограничены из-за большого количества работников, болеющих на COVID-19.

Напомним: В прошлом месяце Центры контроля и профилактики заболеваний заявили, что медицинские работники, у которых нет симптомов, могут вернуться на работу через семь дней с отрицательным тестом, но время изоляции может быть сокращено, если возникнет нехватка персонала.