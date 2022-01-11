Пік нової хвилі Covid припаде на лютий, буде більше Омікрону – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що з кінця січня почнеться нова хвиля поширення коронавірусу, пік якої припаде на лютий, а спад – на березень-квітень.

Джерело: головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна

Пряма мова: "Зараз у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає частка госпіталізованих. Однак, цей зріст не є значним. Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря.

За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше Омікрону.

Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня".

Деталі: Кузін зазначив, що тривалість і розмах нової хвилі будуть залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу.

Показники смертності, за словами головного санлікаря, будуть залежати від багатьох факторів, основним із яких є кількість вакцинацій.

Кузін не може спрогнозувати, скільки життів Covid забере цього року, але вважає, що 100 тисяч смертей від коронавірусу в 2022 році – це "дещо завищені прогнози, це найгірший сценарій".

Пряма мова: "За даними наукових досліджень, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби й від смерті. Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації - принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року. Тобто кількість смертей буде залежати від темпів вакцинальної кампанії.

Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021-й за кількістю нових випадків або кількістю смертей".

Чому це важливо: Хоча у Всесвітній організації охорони здоров’я все ще сподіваються, що пандемія Covid-19 завершиться у 2022 році завдяки вакцинації, однак припускають, що до весни більше половини жителів Європи можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Знати більше: Підсумки коронавірусного світу-2021: Дельта, Омікрон, вакцини та прогнози на 2022-й

Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП