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Пик новой волны Covid придется на февраль, будет больше Омикрона – МОЗ

Вторник, 11 января 2022, 13:16
Пик новой волны Covid придется на февраль, будет больше Омикрона – МОЗ
Иллюстративное фото КГГА

В Министерстве охраны здоровья прогнозируют, что с конца января начнется новая волна распространения коронавируса, пик которой придется на февраль, а спад – на март-апрель.

Источник: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Сейчас в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных. Однако, этот рост не значителен. Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу.

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По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше Омикрона.

Пик придется на февраль с постепенным убыванием аж до апреля".

Детали: Кузин отметил, что продолжительность и размах новой волны будут зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный прививочный курс или бустерную дозу.

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Показатели смертности, по словам главного санврача, будут зависеть от многих факторов, основным из которых является количество вакцинаций.

Кузин не может спрогнозировать, сколько жизней Covid унесет в этом году, но считает, что 100 тысяч смертей от коронавируса в 2022 году – это "несколько завышенные прогнозы, это наихудший сценарий".

Прямая речь: "По данным научных исследований, прививки защищают от тяжелого течения болезни и смерти. У нас достаточно амбициозные планы по вакцинации – по меньшей мере 70% взрослого населения до конца 2022 года. То есть, количество смертей будет зависеть от темпов вакцинальной кампании.

Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021-й по количеству новых случаев или количеству смертей".

Почему это важно: Хотя во Всемирной организации здравоохранения все еще надеются, что пандемия Covid-19 завершится в 2022 году благодаря вакцинации, однако допускают, что до весны более половины жителей Европы могут заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Знать больше: Итоги коронавирусного мира-2021: Дельта, Омикрон, вакцины и прогнозы на 2022-й

Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусОмикронвакцинацияМинздрав
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