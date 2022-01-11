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Пик новой волны Covid придется на февраль, будет больше Омикрона – МОЗ

Вторник, 11 января 2022, 14:16
Иллюстративное фото КГГА

В Министерстве охраны здоровья прогнозируют, что с конца января начнется новая волна распространения коронавируса, пик которой придется на февраль, а спад – на март-апрель.

Источник: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Сейчас в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных. Однако, этот рост не значителен. Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу.

По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше Омикрона.

Пик придется на февраль с постепенным убыванием аж до апреля".

Детали: Кузин отметил, что продолжительность и размах новой волны будут зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный прививочный курс или бустерную дозу.

Показатели смертности, по словам главного санврача, будут зависеть от многих факторов, основным из которых является количество вакцинаций.

Кузин не может спрогнозировать, сколько жизней Covid унесет в этом году, но считает, что 100 тысяч смертей от коронавируса в 2022 году – это "несколько завышенные прогнозы, это наихудший сценарий".

Прямая речь: "По данным научных исследований, прививки защищают от тяжелого течения болезни и смерти. У нас достаточно амбициозные планы по вакцинации – по меньшей мере 70% взрослого населения до конца 2022 года. То есть, количество смертей будет зависеть от темпов вакцинальной кампании.

Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021-й по количеству новых случаев или количеству смертей".

Почему это важно: Хотя во Всемирной организации здравоохранения все еще надеются, что пандемия Covid-19 завершится в 2022 году благодаря вакцинации, однако допускают, что до весны более половины жителей Европы могут заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Знать больше: Итоги коронавирусного мира-2021: Дельта, Омикрон, вакцины и прогнозы на 2022-й

Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусОмикронвакцинацияМинздрав
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