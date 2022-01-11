Більше половини європейців можуть бути заражені Омікроном до кінця зими – ВООЗ

Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров’я очікують, що до початку весни більше половини жителів Європи можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Джерело: the Guardian з коментарем директора Європейського бюро ВООЗ Ганса Клюґе

Пряма мова Клюґе: "Із такими темпами, більше, ніж 50% населення регіону буде заражене "Омікроном" впродовж наступних шести-восьми місяців.

Я глибоко стурбований тим, що ми ще не відчули повну силу нового штаму в тих країнаї (Європи – ред.), де рівень вакцинації значно нижчий, і де перебіг хвороби в невакцинованих буде ще гіршим".

Деталі: У ВООЗ додали, що за перший тиждень року в Європі зареєстрували 7 мільйонів випадків зараження новим штамом. Цей показник удвічі більший, ніж сукупна кількість випадків за два останні тижні 2021 року.

Наразі випадки зараження новим штамом зафіксували в 50 з 53 країн континенту.

Клюґе наголосив, що через більшу заразність нового штаму, медичним системам загрожують "безпрецедентно" висока кількість госпіталізацій.

Він закликав уряди країн діяти "негайно", щоби применшити згубні наслідки для системи охорони здоров’я від "Омікрону", зокрема пришвидшити темпи щеплення бустерною дозою медичних працівників.

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