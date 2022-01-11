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Китай запровадив локдаун ще в одному місті-мільйоннику: до Олімпіади менше місяця

Вівторок, 11 січня 2022, 14:17
Китай запровадив локдаун ще в одному місті-мільйоннику: до Олімпіади менше місяця
Фото: Getty Images

Китайський уряд запровадив суворий локдаун у ще одному багатомільйонному місті Аньян менше, ніж за місяць до початку Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Джерело: Associated Press

Деталі: Локдаун запровадили через виявлення двох випадків зараження новим штамом "Омікрон" 10 січня.

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Мешканцям заборонили залишати свої домівки, а всі громадські місця, крамниці та заклади зачинені. Дозволено роботу лише тих крамниць та супермаркетів, які продають товари першої необхідності.

Крім того, влада обмежила пересування автівок та заборонила поїздки без нагальної потреби.

Наразі китайські посадовці не прояснили, як довго триватиме локдаун в Аньяні. Такі заходи запроваджено передовсім для контролю за дотриманням карантину та масового тестування населення на наявність коронавірусу.

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Ці два випадки зараження пов’язують з двома випадками зараження в місті Тяньцзінь 8 січня. Місцева влада запровадила локдаун в окремих районах міста й забезпечила масове тестування. Станом на вівторок, серед 14 мільйонів мешканців підтвердили 97 випадків зараження.

В китайському уряді сподіваються уникнути поширення коронавірусу на Зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Посадовець у китайському уряді, що відповідає за організацію Олімпіади, Хуань Чун сказав журналістам, що в разі масового спалаху, їм доведеться відкласти початок Олімпіади.

Довідково: Кількість мешканців Аньяна сягає 5,5 мільйонів.

Разом із містами Сіань та Юйчжоу, у яких такох запровадили локдаун, у Китаї через коронавірус наразі обмежені життя 20 мільйонів людей.

Китайський уряд дотримується політики суворих обмежень, щоби не допускати потрапляння вірусу в країну та його подальше розповсюдження.

Олімпійські ігри в Пекіні повинні початися 4 лютого 2022 року.

Що було раніше: Суворий карантин в Юйжчоу запровадили 4 січня. Тоді занепокоєння викликали 3 випадки зараження коронавірусом. У Сіані локдаун почався 23 грудня через 127 випадків коронавірусу.

Українська правда
Теми: КитайкоронавірусCovid-2019Олімпіада
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