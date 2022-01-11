Китай ввел локдаун еще в одном городе-миллионнике: до Олимпиады меньше месяца

Китайское правительство ввело суровый локдаун в еще одном многомиллионном городе Аньян меньше, чем за месяц до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Источник: Associated Press

Детали: Локдаун был введен из-за выявления двух случаев заражения новым штаммом "Омикрон" 10 января.

Реклама:

Жителям запретили покидать свои дома, а все общественные места, магазины и заведения закрыты. Разрешена работа только магазинов и супермаркетов, которые продают товары первой необходимости.

Кроме того, власти ограничили передвижение автомобилей и запретили поездки без необходимости.

Китайские чиновники не прояснили, как долго будет длиться локдаун в Аньяне. Такие мероприятия введены, прежде всего, для контроля за соблюдением карантина и массового тестирования населения на наличие коронавируса.

ВИДЕО ДНЯ

Эти два случая заражения связывают с двумя случаями заражения в городе Тяньцзинь 8 января. Местные власти ввели локдаун в отдельных районах города и обеспечили массовое тестирование. По состоянию на вторник среди 14 миллионов жителей подтвердили 97 случаев заражения.

В китайском правительстве надеются избежать распространения коронавируса на зимних Олимпийских играх в Пекине. Чиновник в китайском правительстве, отвечающий за организацию Олимпиады, Хуань Чун сказал журналистам, что в случае массовой вспышки им придется отложить начало Олимпиады.

Справка: Количество жителей Аньяна достигает 5,5 миллионов.

Вместе с городами Сиань и Юйчжоу, в которых также ввели локдаун, в Китае из-за коронавируса теперь ограничены жизни 20 миллионов человек.

Китайское правительство соблюдает строгие ограничения, чтобы не допускать попадания вируса в страну и его дальнейшего распространения.

Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года.

Что было раньше: Суровый карантин в Юйжчоу был введен 4 января. Тогда беспокойство вызвали 3 случая заражения коронавирусом. В Сиане локдаун начался 23 декабря из-за 127 случаев коронавируса.