Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай ввел локдаун еще в одном городе-миллионнике: до Олимпиады меньше месяца

Вторник, 11 января 2022, 14:17
Китай ввел локдаун еще в одном городе-миллионнике: до Олимпиады меньше месяца
Фото: Getty Images

Китайское правительство ввело суровый локдаун в еще одном многомиллионном городе Аньян меньше, чем за месяц до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Источник: Associated Press

Детали: Локдаун был введен из-за выявления двух случаев заражения новым штаммом "Омикрон" 10 января.

Реклама:

Жителям запретили покидать свои дома, а все общественные места, магазины и заведения закрыты. Разрешена работа только магазинов и супермаркетов, которые продают товары первой необходимости.

Кроме того, власти ограничили передвижение автомобилей и запретили поездки без необходимости.

Китайские чиновники не прояснили, как долго будет длиться локдаун в Аньяне. Такие мероприятия введены, прежде всего, для контроля за соблюдением карантина и массового тестирования населения на наличие коронавируса.

ВИДЕО ДНЯ

Эти два случая заражения связывают с двумя случаями заражения в городе Тяньцзинь 8 января. Местные власти ввели локдаун в отдельных районах города и обеспечили массовое тестирование. По состоянию на вторник среди 14 миллионов жителей подтвердили 97 случаев заражения.

В китайском правительстве надеются избежать распространения коронавируса на зимних Олимпийских играх в Пекине. Чиновник в китайском правительстве, отвечающий за организацию Олимпиады, Хуань Чун сказал журналистам, что в случае массовой вспышки им придется отложить начало Олимпиады.

Справка: Количество жителей Аньяна достигает 5,5 миллионов.

Вместе с городами Сиань и Юйчжоу, в которых также ввели локдаун, в Китае из-за коронавируса теперь ограничены жизни 20 миллионов человек.

Китайское правительство соблюдает строгие ограничения, чтобы не допускать попадания вируса в страну и его дальнейшего распространения.

Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года.

Что было раньше: Суровый карантин в Юйжчоу был введен 4 января. Тогда беспокойство вызвали 3 случая заражения коронавирусом. В Сиане локдаун начался 23 декабря из-за 127 случаев коронавируса.

Украинская правда
Темы: КитайкоронавирусCovid-2019Олимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: