Китай закрив на карантин ще одне місто-мільйонник через 3 випадки COVID-19

Китайський уряд запровадив суворий локдаун в ще одному багатомільйонному місті Юйчжоу через 3 випадки безсимптомного перебігу хвороби COVID-19.

Джерело: the Guardian

Деталі: Уряд призупинив роботу громадського транспорту в місті та заборонив пересування на автівках.

У більшості районів міста мешканцям заборонено залишати власні домівки, а ще в кількох також заборонили будь-кому заходити до будівель.

Влада дозволила працювати лише підприємствам, які виробляють життєво необхідні речі. Всі розважальні заклади та крамниці – зачинено.

У понеділок в Китаї зареєстрували всього 175 випадків захворювання. У провінції Хенань, в якому розташоване Юйчжоу, зареєстрували 5 випадків захворювання, включно з трьома вже згаданими.

У китайських соцмережах окремі користувачі висловили подив такими суворими заходами через трійку випадків зараження, але загалом більшість повідомлень згодні з реакцією уряду на випадки зараження в регіоні.

Довідково: В Юйчжоу живуть понад 1,2 мільйона людей. Китайський уряд дотримується політики суворих обмежень, щоби не допускати потрапляння вірусу в країну та його подальше розповсюдження.

Олімпійські ігри в Пекіні повинні початися 4 лютого 2022 року.

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