Китай закрив на карантин ще одне місто-мільйонник через 3 випадки COVID-19
Китайський уряд запровадив суворий локдаун в ще одному багатомільйонному місті Юйчжоу через 3 випадки безсимптомного перебігу хвороби COVID-19.
Джерело: the Guardian
Деталі: Уряд призупинив роботу громадського транспорту в місті та заборонив пересування на автівках.
У більшості районів міста мешканцям заборонено залишати власні домівки, а ще в кількох також заборонили будь-кому заходити до будівель.
Влада дозволила працювати лише підприємствам, які виробляють життєво необхідні речі. Всі розважальні заклади та крамниці – зачинено.
У понеділок в Китаї зареєстрували всього 175 випадків захворювання. У провінції Хенань, в якому розташоване Юйчжоу, зареєстрували 5 випадків захворювання, включно з трьома вже згаданими.
У китайських соцмережах окремі користувачі висловили подив такими суворими заходами через трійку випадків зараження, але загалом більшість повідомлень згодні з реакцією уряду на випадки зараження в регіоні.
Довідково: В Юйчжоу живуть понад 1,2 мільйона людей. Китайський уряд дотримується політики суворих обмежень, щоби не допускати потрапляння вірусу в країну та його подальше розповсюдження.
Олімпійські ігри в Пекіні повинні початися 4 лютого 2022 року.
Передісторія:
- На початку грудня китайський уряд запровадив суворий локдаун в місті Сіань із населенням 13 мільйонів жителів. Тоді медики заявляли про сотню випадків, але на початку січня загальна кількість хворих у місті сягнула тисячі.
- 14 грудня китайський уряд повідомив про перший випадок зараження штамом "Омікрон" у країні.
- У жовтні китайський уряд запроваджував подібний суворий карантин у багатомільйонному місті Ланьчжоу. Його населення становить понад 4 мільйони.