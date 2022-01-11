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У Москві парирували євродепутату натяком, що Росія не має яєць

Вівторок, 11 січня 2022, 15:20
Марія Захарова, фото ТАСС

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на фразу євродепутата Радослава Сікорського, що Росія "отримає по яйцях" за насильство, заявила, що назва її країни має жіночий рід.

Джерело: Telegram Марії Захарової

Пряма мова: "Євродепутат від Польщі та екс-голова польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія "отримає по яйцях".

Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору.

Росія – жіночого роду. Вочевидь, Сікорський став жертвою концепції ґендерного різноманіття".

 

Цьому передувало: Екс-голова МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський різко відповів на тезу голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо НАТО.

Лавров заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу". Це затвітило посольство РФ у Великій Британії.

Сікорський же відреагував словами: "Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим батьком. Радше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".

Ще раніше російські дипломати обмінялися "шпильками" зі США через миротворців РФ у Казахстані: держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що "коли у твоєму будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти", а МЗС Росії відповіло, що "коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим".

Українська правда
Теми: РосіяЄвропаПольщаміжнародні відносинидипломатичні відносини


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