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У Москві парирували євродепутату натяком, що Росія не має яєць

Вівторок, 11 січня 2022, 14:20
У Москві парирували євродепутату натяком, що Росія не має яєць
Марія Захарова, фото ТАСС

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на фразу євродепутата Радослава Сікорського, що Росія "отримає по яйцях" за насильство, заявила, що назва її країни має жіночий рід.

Джерело: Telegram Марії Захарової

Пряма мова: "Євродепутат від Польщі та екс-голова польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія "отримає по яйцях".

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Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору.

Росія – жіночого роду. Вочевидь, Сікорський став жертвою концепції ґендерного різноманіття".

 

Цьому передувало: Екс-голова МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський різко відповів на тезу голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо НАТО.

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Лавров заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу". Це затвітило посольство РФ у Великій Британії.

Сікорський же відреагував словами: "Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим батьком. Радше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".

Ще раніше російські дипломати обмінялися "шпильками" зі США через миротворців РФ у Казахстані: держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що "коли у твоєму будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти", а МЗС Росії відповіло, що "коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим".

Українська правда
Теми: РосіяЄвропаПольщаміжнародні відносинидипломатичні відносини
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