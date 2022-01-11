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В Москве парировали евродепутату намеком, что у России нет яиц

Вторник, 11 января 2022, 14:20
В Москве парировали евродепутату намеком, что у России нет яиц
Мария Захарова, фото ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на фразу евродепутата Радослава Сикорского, что Россия "получит по яйцам" за насилие, заявила, что название её страны имеет женский род.

Источник: Telegram Марии Захаровой 

Прямая речь: "Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия "получит по яйцам".

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Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия".

 

Этому предшествовало: Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский резко ответил на тезис главы МИД России Сергея Лаврова по поводу НАТО.

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Лавров заявил, что "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза". Это затвитило посольство РФ в Великобритании.

Сикорский же отреагировал словами: "Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам".

Еще раньше российские дипломаты обменялись "колкостями" с США из-за миротворцев РФ в Казахстане: госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти", а МИД России ответило, что "когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

Украинская правда
Темы: РосcияЕвропаПольшамеждународные отношениядипломатические отношения
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