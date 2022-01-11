В Москве парировали евродепутату намеком, что у России нет яиц

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на фразу евродепутата Радослава Сикорского, что Россия "получит по яйцам" за насилие, заявила, что название её страны имеет женский род.

Источник: Telegram Марии Захаровой

Прямая речь: "Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия "получит по яйцам".

Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия".

Этому предшествовало: Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский резко ответил на тезис главы МИД России Сергея Лаврова по поводу НАТО.

Лавров заявил, что "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза". Это затвитило посольство РФ в Великобритании.

Сикорский же отреагировал словами: "Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам".

Еще раньше российские дипломаты обменялись "колкостями" с США из-за миротворцев РФ в Казахстане: госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти", а МИД России ответило, что "когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".