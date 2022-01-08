Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС РФ відповіли Блінкену: Коли в домі американці, складно залишитися живим

Субота, 8 січня 2022, 12:51
У МЗС РФ відповіли Блінкену: Коли в домі американці, складно залишитися живим
глава МЗС РФ Сергій Лавров, фото РБК

У МЗС Росії у відповідь на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо Казахстану заявили, що "коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живими, не бути пограбованим чи зґвалтованим".

Джерело: МЗС РФ у Telegram

Деталі: У відомстві заявили, що Блінкен "у типовій для себе хамській манері пожартував з приводу трагічних подій у Казахстані", прокоментувавши відправку російських військових до цієї країни фразою: "Один урок із недавньої історії: коли у твоєму будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти".

Реклама:

Дослівно МЗС РФ: "Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі наступний: Коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим.

Тільки цьому вчить нас не недавнє минуле, а всі 300 років американської державності. Багато чого з цього приводу розкажуть індіанці північноамериканського континенту, корейці, в'єтнамці, іракці, панамці, югослави, лівійці, сирійці та багато інших нещасних, кому не пощастило побачити у себе "вдома" цих непроханих гостей".

Що передувало: 7 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не порівнюють ситуації в Україні та Казахстані, проте застеріг від того, що росіян може бути складно змусити піти.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. 
  • Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • В ході придушення протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Українська правда
Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: