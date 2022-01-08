У МЗС РФ відповіли Блінкену: Коли в домі американці, складно залишитися живим

У МЗС Росії у відповідь на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо Казахстану заявили, що "коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живими, не бути пограбованим чи зґвалтованим".

Джерело: МЗС РФ у Telegram

Деталі: У відомстві заявили, що Блінкен "у типовій для себе хамській манері пожартував з приводу трагічних подій у Казахстані", прокоментувавши відправку російських військових до цієї країни фразою: "Один урок із недавньої історії: коли у твоєму будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти".

Дослівно МЗС РФ: "Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі наступний: Коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим.

Тільки цьому вчить нас не недавнє минуле, а всі 300 років американської державності. Багато чого з цього приводу розкажуть індіанці північноамериканського континенту, корейці, в'єтнамці, іракці, панамці, югослави, лівійці, сирійці та багато інших нещасних, кому не пощастило побачити у себе "вдома" цих непроханих гостей".

Що передувало: 7 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не порівнюють ситуації в Україні та Казахстані, проте застеріг від того, що росіян може бути складно змусити піти.

Передісторія:

Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки.

Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.

Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.

В ході придушення протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.

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