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Колишнього полковника міліції в Криму підозрюють у держзраді

Вівторок, 11 січня 2022, 17:26
Валерій Грицай у тимчасово окупованому Криму на посаді в окупаційній адміністрації. Фото: сайт так званого МВД РФ у Республіці Крим

Прокуратура повідомила про підозру в державній зраді колишньому полковнику міліції в Криму, який залишився працювати на російську окупаційну адміністрацію півострова.

Джерело: facebook-сторінка прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

Деталі: Ексначальника відділу громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ в АР Крим підозрюють у скоєнні державної зради. 

Згідно з інформацією прокуратури, йдеться про Грицая Валерія Миколайовича. На посаду його призначили в лютому 2012 року, а 2013 року присвоїли спеціальне звання полковника міліції.

За версією слідства, з моменту окупації півострова Росією, підозрюваний перейшов працювати до так званого "Міністерства внутрішніх справ республіки Крим", яке згодом увійшло до складу російського МВС. 

Грицай обійняв посаду "начальника управління організації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб’єктів РФ і органів місцевого самоврядування". 

Прокурори доводять, що Грицай зрадив присязі захищати Конституцію України та її громадян та сприяв на своїй посаді окупації Кримського півострова.

За статтею про держзраду йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • У березні 2021 року Грицай потрапив до переліку експосадовців, проти яких Рада безпеки й оборони України запровадила максимальну кількість санкцій.
  • 26 лютого 2014 року Грицай був присутній разом з іншими міліціонерами під час сутичок між проукраїнськими активістами та проросійськими мітингувальникими біля будівлі Верховної Ради АР Крим. Зокрема проти нього заочно порушило справу Державне бюро розслідувань щодо неналежного виконання службових обов’язків, зокрема, щодо перешкоджання масовим заворушенням. Його оголосили в розшук.

Українська правда
Теми: КримокупаціяМВСколабораціядержзрада


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