Колишнього полковника міліції в Криму підозрюють у держзраді

Валерій Грицай у тимчасово окупованому Криму на посаді в окупаційній адміністрації. Фото: сайт так званого МВД РФ у Республіці Крим

Прокуратура повідомила про підозру в державній зраді колишньому полковнику міліції в Криму, який залишився працювати на російську окупаційну адміністрацію півострова.

Джерело: facebook-сторінка прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

Деталі: Ексначальника відділу громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ в АР Крим підозрюють у скоєнні державної зради.

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Згідно з інформацією прокуратури, йдеться про Грицая Валерія Миколайовича. На посаду його призначили в лютому 2012 року, а 2013 року присвоїли спеціальне звання полковника міліції.

За версією слідства, з моменту окупації півострова Росією, підозрюваний перейшов працювати до так званого "Міністерства внутрішніх справ республіки Крим", яке згодом увійшло до складу російського МВС.

Грицай обійняв посаду "начальника управління організації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб’єктів РФ і органів місцевого самоврядування".

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Прокурори доводять, що Грицай зрадив присязі захищати Конституцію України та її громадян та сприяв на своїй посаді окупації Кримського півострова.

За статтею про держзраду йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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