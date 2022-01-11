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Бывшего полковника милиции в Крыму подозревают в госизмене

Вторник, 11 января 2022, 16:26
Бывшего полковника милиции в Крыму подозревают в госизмене
Валерий Грыцай во временно оккупированном Крыму на должности в оккупационной администрации. Фото: сайт так называемого МВД РФ в Республике Крым

Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене бывшему полковнику милиции в Крыму, который остался работать на российскую оккупационную администрацию полуострова.

Источник: facebook-страница прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь

Детали: Экс-начальник отдела общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел в АР Крым подозревается в совершении государственной измены.

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Согласно информации прокуратуры, речь идет о Грицае Валерии Николаевиче. На должность его назначили в феврале 2012 года, а в 2013 году присвоили специальное звание полковника милиции.

По версии следствия, с момента оккупации полуострова Россией, подозреваемый перешел работать в так называемое "Министерство внутренних дел республики Крым", которое впоследствии вошло в состав российского МВД.

Грицай вступил в должность "начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления".

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Прокуроры доказывают, что Грицай нарушил присягу защищать Конституцию Украины и ее граждан и содействовал в своей должности российской оккупации Крымского полуострова.

По статье о госизмене ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Предыстория: 

  • В марте 2021 года Грицай попал в список экс-чиновников, против которых Совет безопасности и обороны Украины ввел максимальное количество санкций.
  • 26 февраля 2014 Грицай присутствовал вместе с другими милиционерами во время столкновений между проукраинскими активистами и пророссийскими митингующими возле здания Верховной Рады АР Крым. В частности, против него заочно возбудило дело Государственное бюро расследований по ненадлежащему исполнению служебных обязанностей, в частности, из-за того, что он не препятствовал массовым беспорядкам. В Украине Грицай объявлен в розыск.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияМВДколлаборационизмгосизмена
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