Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бывшего полковника милиции в Крыму подозревают в госизмене

Вторник, 11 января 2022, 17:26
Валерий Грыцай во временно оккупированном Крыму на должности в оккупационной администрации. Фото: сайт так называемого МВД РФ в Республике Крым

Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене бывшему полковнику милиции в Крыму, который остался работать на российскую оккупационную администрацию полуострова.

Источник: facebook-страница прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь

Детали: Экс-начальник отдела общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел в АР Крым подозревается в совершении государственной измены.

Согласно информации прокуратуры, речь идет о Грицае Валерии Николаевиче. На должность его назначили в феврале 2012 года, а в 2013 году присвоили специальное звание полковника милиции.

По версии следствия, с момента оккупации полуострова Россией, подозреваемый перешел работать в так называемое "Министерство внутренних дел республики Крым", которое впоследствии вошло в состав российского МВД.

Грицай вступил в должность "начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления".

Прокуроры доказывают, что Грицай нарушил присягу защищать Конституцию Украины и ее граждан и содействовал в своей должности российской оккупации Крымского полуострова.

По статье о госизмене ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Предыстория: 

  • В марте 2021 года Грицай попал в список экс-чиновников, против которых Совет безопасности и обороны Украины ввел максимальное количество санкций.
  • 26 февраля 2014 Грицай присутствовал вместе с другими милиционерами во время столкновений между проукраинскими активистами и пророссийскими митингующими возле здания Верховной Рады АР Крым. В частности, против него заочно возбудило дело Государственное бюро расследований по ненадлежащему исполнению служебных обязанностей, в частности, из-за того, что он не препятствовал массовым беспорядкам. В Украине Грицай объявлен в розыск.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияМВДколлаборационизмгосизмена
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко к Зеленскому, увольнение Шевченко

"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков

Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы

Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси

Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому

Все новости...
Крым
Генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию РФ в Казахстане
Истории и люди, которые нас удивили в 2021 году
Украинские разведчики проводят тренировочные стрельбы вблизи админграницы с Крымом
Последние новости
08:00
Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко к Зеленскому, увольнение Шевченко
07:26
Оккупанты разместили танки и гаубицы с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
06:34
За сутки в мире – более 5 тысяч смертей от коронавируса
06:02
Англия открывает бустерную вакцинацию для 16- и 17-летних подростков
05:29
"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков
04:48
США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину
03:53
В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты
02:55
В России арестовали еще шестерых хакеров REvil
01:58
Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов
01:17
Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"
Все новости...