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Cуд у Празі скоротив термін чеху, засудженому до 20 років тюрми за участь у війні на Донбасі

Вівторок, 11 січня 2022, 17:58
Cуд у Празі скоротив термін чеху, засудженому до 20 років тюрми за участь у війні на Донбасі
фото: getty images

Апеляційний суд Праги змінив вирок щодо громадянина Чехії Лукаша Новачека, засудженого до 20 років позбавлення волі за членство у лавах бойовиків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Prague International.

Cуд вирішив, що участь Новачека у бойових діях не доведена, та визнав його винним в участі в організованій злочинній групі, але не тероризмі. У зв’язку з цим вирок пом’якшили, скоротивши з 20 років до 6.

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Новачек визнав, що у червні 2015 року їздив на схід України, а участь в бойових діях заперечує. Він розповідає, що нібито поїхав до дівчини з Донецька, з якою познайомився онлайн, і вже на Донбасі йому запропонували приєднатися до бойовиків.

Чоловік стверджує, що працював кухарем задля заробітку. За даними звинувачення, Новачек насправді служив у розвідці, охороні та патрулі, і брав участь у боях у складі військових формувань.

За тероризм Новачеку загрожувало позбавлення волі на строк до 26 років восьми місяців; прокурор запросив 20 років ув'язнення.

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Окружний суд чеського міста Плзень спершу засудив Новачека до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у вересні 2021 року.

Рішення апеляційної інстанції є фінальним.

Як повідомлялося, 4 січня міський суд Праги заочно засудив до 21 року позбавлення волі 44-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на сході України на боці проросійських бойовиків і так і не повернувся батьківщину.

Теми: ЧехіяДНРвійнасуд
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