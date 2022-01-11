Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд в Праге сократил срок чеху, приговоренному к 20 годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе

Вторник, 11 января 2022, 18:58
фото: getty images

Апелляционный суд Праги изменил приговор в отношении 27-летнего гражданина Чехии Лукаша Новачека, приговоренного к 20 годам лишения свободы за членство в рядах боевиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Prague International.

Суд решил, что участие Новачека в боевых действиях не доказано, и признал его виновным в участии в организованной преступной группе, но не терроризме. В связи с этим приговор смягчили, сократив с 20 лет до 6. Решение апелляционной инстанции является финальным.

Новачек признал, что в июне 2015 года ездил на восток Украины, но участие в боевых действиях отрицает. Он рассказывает, что якобы поехал к девушке из Донецка, с которой познакомился онлайн, и уже на Донбассе ему предложили присоединиться к боевикам.

Мужчина утверждает, что работал поваром для заработка. По данным обвинения, Новачек на самом деле служил в разведке, охране, участвовал в патрулировании и боях в составе военных формирований.

За терроризм Новачеку грозило лишение свободы сроком до 26 лет восьми месяцев; прокурор просил 20 лет заключения.

Окружной суд чешского города Пльзень сначала приговорил Новачека к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима в сентябре 2021 года.

Как сообщалось, 4 января городской суд Праги заочно приговорил к 21 году лишения свободы 44-летнего гражданина Чехии Мартина Сукупа, воевавшего на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, который так и не вернулся на родину.

Темы: ЧехияДНРвойнасуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ковид: в Украине более 6 тысяч новых заражений

Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко

"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков

Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы

Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому

Все новости...
Чехия
В Чехии суд рассмотрит апелляцию приговоренного к 20 годам за участие в боях на стороне "ДНР"
Глав МИД Чехии: требования Москвы не могут служить основой для переговоров с НАТО
Польша отзывает посла в Чехии сразу после назначения
Последние новости
09:52
видеоЗахват заложников в синагоге США: злоумышленника убили
09:09
Невакцинированного Джоковича депортируют из Австралии – суд
08:52
На фоне кибератаки на Украину ЕС начал антихакерские учения
08:18
Ковид: в Украине более 6 тысяч новых заражений
08:00
Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко
07:26
Оккупанты разместили танки и гаубицы с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
06:34
За сутки в мире – более 5 тысяч смертей от коронавируса
06:02
Англия открывает бустерную вакцинацию для 16- и 17-летних подростков
05:29
"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков
04:48
США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину
Все новости...